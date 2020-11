Macierewicz: celem ostatnich wydarzeń jest rozbicie narodu i upadek rządu

W rozmowie w Polskim Radiu 24 o sprzecznych relacjach i opiniach na temat zamieszek podczas środowego Marszu Niepodległości oraz działaniach policji, polityk PiS podkreślił, że szczegółowy opis wydarzeń jest ustalany i wymaga wyjaśnień, ale - jak przekonywał - "podstawowy obraz jest zupełnie jasny".

- To jest część struktury wydarzeń, która zaczęła się barbarzyńskim, brutalnym, wulgarnym atakiem (środowisk związanych z ideologią) LGBT - ocenił polityk. Jak dodał, celem jest to, "aby przeprowadzić pucz w Polsce, atakować kościoły, niewinnych ludzi, całą infrastrukturę psychologiczno-społeczną".

Wcześniej Antoni Macierewicz zamieścił na Facebooku wideo, w którym odnosi się do zamieszek podczas Marszu Niepodległości. - Tylko, że doszło do wydarzeń, które muszą zostać wyjaśnione. Doszło do sytuacji, w której policja strzelała do ludzi. Strzelała do ludzi, choć to Antifa zaatakowała polskich patriotów. Nie wiem, kto wydał ten rozkaz, to musi zostać wyjaśnione - twierdził.

Wiceprezes PiS dowodził, że ta struktura wydarzeń "była tworzona przez ostatnie lata z dużym, pozapolskim, wkładem finansowym, organizacyjnym i ludzkim" i została "uruchomiona" po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji.

"Rozbicie polskiego narodu"

Pytany, czy może to być "kontynuacja puczu i strategii, która ma obalić rząd", co było widoczne kilka lat temu m.in. podczas kryzysu w 2016 roku w Sejmie, Macierewicz odparł, że "w pewnym sensie tak". Zwrócił też uwagę na szczególną sytuację międzynarodową, która towarzyszy realizacji tej strategii.

ZOBACZ: Zatrzymano mężczyznę, który rzucił racę i podpalił mieszkanie podczas Marszu Niepodległości

- To się dzieje w sytuacji, w której Unia Europejska chce zmienić swój kształt polityczno-ideowy, w którym Unia Europejska i Komisja Europejska, przede wszystkim Parlament Europejski, chcą narzucić pozostałym krajom jednolitą strukturę zarówno prawną, podporządkowując organy prawne danych państw centrali brukselskiej, ale także ideową, narzucając wszystkim państwom UE ideologię LGBT, jako ideologię, która ma być szczególnie chroniona i szczególnie promowana" - powiedział wiceprezes PiS.

Macierewicz przekonywał również, że celem ostatnich wydarzeń w kraju jest "rozbicie polskiego narodu". - Mają one na celu przeciwstawienie patriotycznej młodzieży i młodzieży w ogóle, rządowi. Mają na celu doprowadzenie do upadku rządu, ale przede wszystkim do zakwestionowania patriotyzmu polskiego i polskiej jedności narodowej, i siły, która została wydobyta z Polaków przez długie lata walki o niepodległość, a szczególnie przez wybory w 2015 roku - podkreślił wiceprezes PiS.

WIDEO - Jakimowiczowi puściły nerwy. Zażądał wyproszenia gościa ze "Skandalistów" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/ PAP