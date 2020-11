Premier spotka się z przedstawicielami firmy Pfizer

O spotkaniu premiera z przedstawicielami firmy Pfizer poinformował na Twitterze rzecznik rządu.

O 11:30 spotkanie premiera @MorawieckiM z przedstawicielami firmy Pfizer na temat szczepionki na #koronawirus, w tym jej dystrybucji. Po spotkaniu oświadczenie dla mediów. — Piotr Müller (@PiotrMuller) November 13, 2020

W czwartek premier napisał na Facebooku, że w tym tygodniu, pierwszy raz od dwóch miesięcy, liczba zakażeń koronawirusem zaczęła spadać.

"Nie musimy wprowadzać narodowej kwarantanny"

"Choć stosunek zakażonych - 65/100 000 mieszkańców to wciąż dużo, to jednak pierwszy sygnał stabilizacji i dowód, że nasza strategia i obostrzenia zaczynają przynosić skutek. Co to oznacza? Nie musimy wprowadzać narodowej kwarantanny" - napisał szef rządu.

"Wspólnym wysiłkiem wyhamowaliśmy zakażenia tuż przed punktem krytycznym. Dyscyplina działa Dlatego wciąż proszę i będę prosił - zostańmy w domu. Zasada jest prosta - im mniej kontaktów społecznych, tym mniejsza szansa na zakażenie i wyhamowanie epidemii" - napisał premier.

ZOBACZ: Premier: Nie musimy wprowadzać narodowej kwarantanny

Podkreślił zarazem, że "dystans, jaki dzieli nas od progu narodowej kwarantanny, nadal jest niewielki i nie pozwala na swobodę".

"To dzięki naszej odpowiedzialnej postawie, dzięki konsekwentnej realizacji zasady DDM - dystans, dezynfekcja, maseczka - zyskaliśmy delikatną przewagę w tej walce z wirusem. Teraz nie możemy jej zmarnować" - oświadczył szef rządu.

Jak mówił, "jeśli teraz odpuścimy, cały wysiłek ostatnich tygodni może pójść na marne". "Podejmujemy wiele decyzji; czasem są one trudne do zaakceptowania. To niezwykle ważne, szczególnie teraz, gdy na horyzoncie czeka ogromne wsparcie w postaci szczepionki" - powiedział Morawiecki.

"Szczepienia w pełni dobrowolne, powszechnie dostępne"

Poinformował, że na spotkaniu z Radą Medyczną w czwartek rozmawiano m.in. o tym, kiedy i w jaki sposób dostarczyć szczepionkę wszystkim Polakom. "Ustaliliśmy, że szczepienia będą w pełni dobrowolne a jednocześnie powszechnie dostępne" - oświadczył. Zaznaczył, że w pierwszej kolejności otrzymają ją osoby najbardziej zagrożone: seniorzy, chorzy na choroby przewlekłe oraz służby medyczne.

Dodał, że "to będzie ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Jak powiedział, rząd jest w stałym kontakcie z przedstawicielami producenta pierwszej szczepionki na korona wirusa firmy Pfizer."Zabiegamy o jak największe i jak najszybsze dostawy. Rozmawiamy też z innym firmami farmaceutycznymi, które są na dobrej drodze przygotowania dobrych rozwiązań" - powiedział szef rządu.

ZOBACZ: Kolejny lekarz zakażony po przyjęciu rosyjskiej szczepionki przeciw COVID-19

Premier wyraził nadzieję, że na początku przyszłego roku szczepionka "stanie się tą bronią, która pozwoli ostatecznie pokonać koronawirusa i wrócić do normalności". Zanim szczepionka do nas dotrze - podkreślił Morawiecki - czeka nas jeszcze co najmniej kilka miesięcy kiedy możemy polegać przede wszystkim na sobie nawzajem".

"Niech dobre wieści z tego tygodnia będą dla nas najlepszą motywacja. Bądźmy dla siebie szczególnie dobrze i wyrozumiali. Głęboko wierzę w to, że uśmiechy na twarzach naszych dzieci biegnących do szkoły, zobaczymy w niedługim czasie" - powiedział Morawiecki.

300 mln dawek dla UE

Amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował w poniedziałek, że rozwijany przez niego projekt szczepionki na Covid-19 ma ponad 90 proc. skuteczności. Firma ogłosiła, że w 2021 r. może wyprodukować do 1,3 mld dawek substancji.

Szef rządu informował we wtorek, że rozmawiał z prezes Dorotą Hryniewiecką-Firlej z Pfizer. Zapewnił, że w sprawie szczepionki rozmawiał również z wysokim przedstawicielem Pfizer z USA.

Komisja Europejska zatwierdziła w środę umowę z firmami farmaceutycznymi BioNTech i Pfizer, przewidującą zakup do 300 milionów dawek szczepionki przeciwko nowemu koronawirusowi.

ZOBACZ: Szczepionka Pfizera. Kilka wątpliwości i akcje sprzedane przez prezesa

"Dzięki umowom, które podpisaliśmy razem z innymi krajami UE mamy prawo do korzystania ze szczepionek, gdy tylko będą dostępne. Już pracujemy nad logistyką ich dystrybucji - w pierwszej kolejności powinny trafić do naszych seniorów, służby zdrowia i formacji mundurowych" - poinformował napisał w czwartek premier Morawiecki.

"Szczepionka będzie również dostępna dla każdego obywatela na zasadzie dobrowolności" - zapewnił szef rządu.

prz/ polsatnews.pl, PAP