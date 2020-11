Orędzie prezydenta Andrzeja Dudy. "Państwo polskie to my"

- Chciałbym byśmy pamiętali, że państwo polskie to nie tylko instytucje, ale przede wszystkim to my, obywatele Rzeczypospolitej - powiedział prezydent Andrzej Duda w orędziu z okazji Święta Niepodległości. Prezydent mówił także o pandemii koronawirusa - zaapelował o oddawanie osocza i zapewnił, że niebawem sam to zrobi.

- 102 lata temu spełniło się wielkie marzenie Polaków, Polska wróciła na mapę świata, odzyskała niepodległość, spełniło się marzenie za które wielu naszych rodaków zapłaciło najwyższą cenę, cenę własnego życia - mówił prezydent.

Zwrócił uwagę na nietypowość tegorocznego Święta Niepodległości. - Dziś 11 listopada obchodzimy święto, ale jest to dla nas wszystkich wyjątkowo trudny czas. Nie odbywają się tradycyjne uroczystości, tak nierozerwalnie związane z radosnym obchodzeniem święta niepodległości - wyjaśniał.

11 listopada w czasie pandemii

- Cały świat zmaga się z pandemią koronawirusa, która całkowicie zmieniła nasze codzienne życie. Od tygodni zmagamy się z jej drugą falą od tygodni dowiadujemy się o tysiącach nowych zachorowań i ofiarach śmiertelnych - podkreślał Andrzej Duda.

Zaznaczył, że sytuacja "jest bardzo poważna". Przypomniał, że epidemia to wielkie wyzwanie dla obywateli i służb, czas. - Pandemia to czas podejmowania trudnych, często niepopularnych decyzji - zauważył.

- Jesteśmy wszyscy bardzo zmęczeni wprowadzanymi obostrzeniami i ograniczeniami, odczuwamy niepewność, wiele osób martwi się o swoje firmy, o miejsca pracy, o przyszłość swoją i najbliższych - wyliczał prezydent. Przypomniał, że "w sytuacji nadzwyczajnej potrzebne są nadzwyczajne działania, dla każdego z nas najważniejsze jest życie i zdrowie. Zadaniem państwa polskiego jest zapewnić ochronę życia i zdrowia wszystkim obywatelom".

Andrzej Duda dziękował również za walkę z koronawirusem. - W tym dniu chce szczególnie podziękować wszystkim, którzy dzielnie znoszą ten trudny czas, przestrzegają zaleceń nie narażają siebie i innych dziś to wyraz patriotyzmu, to świadectwo co znaczy odpowiedzialna obywatelska postawa - mówił. Dziękował też personelowi medycznemu, żołnierzom i policjantom. - Jesteście bohaterami- stwierdził.

Zakażenie u prezydenta

Prezydent przypomniał także o swoim niedawnym zakażeniu. - Wiem, co to znaczy zachorować na Covid, doskonale rozumiem niepokój jaki towarzyszy wielu z państwa o zdrowie najbliższych. Sam to w ubiegłych tygodniach przeżywałem - podkreślał.

Dodał, że choroba już minęła. - Chorobę mam już za sobą, tak jak tysiące moich rodaków, których określa się teraz mianem ozdrowieńców - powiedział. Do osób, które przeszły zakażenie, prezydent zwrócił się z apelem. - Chciałbym się do państwa zwrócić z apelem o oddawanie osocza, sam zrobię to w najbliższych dniach po dopełnieniu procedur medycznych - mówił.

- Możemy wspólnie pomóc tym, który przechodzą chorobę lub będą ją przechodzili - oceniał.

Szczepionka na Covid

Prezydent przypomniał, że w najbliższych miesiącach dostępna będzie szczepionka, która "wreszcie pomoże nam ostatecznie pokonać pandemię". - Zapewnienie jej dla naszych obywateli to w tej chwili jedno z najważniejszych zadań państwa polskiego. Osobiście angażuje się w nie od wielu miesięcy - wyjaśniał Duda. Zaznaczał, że w tej sprawie wielokrotnie rozmawiał z przywódcami, w tym podczas czerwcowej wizyty w Białym Domu.

- Władze RP są gotowe do sprawnego zrealizowania tego zdania we współpracy z UE -stwierdził.

"Polska to my"

- Chciałbym byśmy pamiętali, że państwo polskie to nie tylko instytucje, ale przede wszystkim to my, obywatele Rzeczypospolitej - zauważał prezydent. - Różnimy się między sobą, często bardzo mocno, ale wspólnie tworzymy nasz wspaniały kraj Polskę i tylko wspólnie możemy poradzić sobie z największymi wyzwaniami, tak samo było 102 lata temu kiedy odzyskiwaliśmy niepodległość - wytłumaczył.

Dodał, że wówczas na świcie trwała epidemia grypy hiszpanki, która "pochłonęła miliony ofiar".

- Młode państwo polskie musiało toczyć walki o granice i zmagać się z epidemią. Nasi przodkowie sprostali wszystkim tym wyzwaniom -dodał, zaznaczając, że obecne problemy także uda się przezwyciężyć.

