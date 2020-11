Święto Niepodległości. Minister zdrowia apeluje

- Chciałem zaapelować w związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości 11 listopada. On będzie w tym roku świętem nietypowym. Musimy ograniczyć się do małych grup - w tym roku wyrazem patriotyzmu niech będzie to, że zostaniemy w domu - powiedział podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie we wtorek odbyła się konferencja prasowa szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz dr. n. med. Artura Zaczyńskiego, który odpowiada za uruchomienie szpitala tymczasowego.

Podczas swojego wystąpienia szef resortu zdrowia dziękował Wojsku Polskiemu za zaangażowanie w walkę z epidemią.

- Jak państwo wiecie, Wojska Obrony Terytorialnej bardzo nam pomagają w realizacji kilku zadań. Te zadania to jest m.in. pomoc w administrowaniu łóżkami. Mamy w tej chwili ponad siedmiuset żołnierzy skierowanych do wsparcia personelu we wprowadzaniu danych o zajętości łóżek - poinformował Niedzielski.

Żołnierze w szpitalach

- Chcę państwu powiedzieć - bo to także budziło kontrowersje - że mamy do czynienia z sytuacją, gdzie na blisko 300 szpitali, z którymi współpracujemy w zakresie tego wsparcia, 270 od razu przyjęło to wsparcie, mamy negatywne sygnały od niecałych 10 proc., ale to nie są sygnały, które dotyczą tylko i wyłącznie takiej odmowy w imię nieznanych przesłanek, tylko czasami po prostu te stanowiska pracy trzeba przygotować - dodał.

Poinformował, że ponadto 331 żołnierzy pomaga w punktach pobrań, a 948 w innych pracach (np. pomagając przy przenoszeniu chorych).

W sumie pracę szpitali wspomaga 2014 żołnierzy WOT.

Ponad 25 tys. nowych zakażeń

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 25 tys. 484 osób; łącznie wykryto dotąd 593 tys. 592 przypadki – podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Resort przekazał, że zmarło dalsze 330 osób, w sumie odnotowano 8375 zgonów.

Najwięcej przypadków wykryto w województwach: śląskim – ponad 4,2 tys., wielkopolskim – ponad 3,8 tys. i małopolskim – ponad 2,6 tys. Nowe przypadki zakażenia pochodzą z województw: śląskiego (4276), wielkopolskiego (3846), małopolskiego (2697), mazowieckiego (1982), dolnośląskiego (2541), łódzkiego (1431), podkarpackiego (1236), pomorskiego (1116), kujawsko-pomorskiego (1108), lubelskiego (985), opolskiego (762), zachodniopomorskiego (738), świętokrzyskiego (753), podlaskiego (714), lubuskiego (650), warmińsko-mazurskiego (649). Resort podał, że z powodu COVID-19 zmarło 61 osób, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami 269 chorych. Łącznie 330 osób.

