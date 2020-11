102. rocznica odzyskania niepodległości w cieniu epidemii

- Mając na uwadze bezpieczeństwo współobywateli w tym roku zaplanowane wydarzenia mające na celu uczczenie Święta Niepodległości odbywać się będą przy udziale minimalnej, zgodnej z ograniczeniami wynikającymi z wprowadzonych obostrzeń sanitarnych, liczby osób, podkreślił sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski.

W Polsce obowiązuje zakaz spotkań, zebrań, imprez i zgromadzeń publicznych w większej liczbie niż pięć osób.

Państwowe uroczystości

Prezydent Andrzej Duda w środę w dniu Narodowego Święto Niepodległości złoży wieńce pod znajdującymi się przy Trakcie Królewskim pomnikami ojców niepodległości: Wincentego Witosa, Ignacego Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego oraz pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego przy Belwederze.

Następnie Andrzej Duda weźmie udział w uroczystej mszy św. za ojczyznę, która zostanie odprawiona przez metropolitę warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza w Świątyni Opatrzności Bożej. Odbędzie się też, tak jak rok temu, ceremonia zapalenia Świecy Niepodległości. Wcześniej prezydent złoży wieniec na znajdującym się w świątyni grobie ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego.

Duda złoży też wiązankę przy tablicy upamiętniającej ofiary katastrofy pod Smoleńskiem.

Bez wojska i zmiany warty

W południe prezydent wraz przedstawicielami najwyższych władz państwowych złoży przed Grobem Nieznanego Żołnierza wieniec od narodu. Na pl. Piłsudskiego zostanie też uroczyście odśpiewany hymn państwowy oraz odbędzie się ceremonia podniesienia flagi państwowej. Następnie prezydent złoży wieniec przed znajdującym się przy pl. Piłsudskiego pomnikiem marszałka.

- Na tym zakończy się uroczystość. Nie będzie żadnych zaproszonych gości, wojska, widzów; będą tylko najwyżsi przedstawiciele władz Rzeczpospolitej: prezydent, premier Mateusz Morawiecki, marszałkowie Sejmu i Senatu Elżbieta Witek i Tomasz Grodzki oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak - powiedział prezydencki minister.

Po uroczystościach na pl. Piłsudskiego prezydent będzie miał wystąpienie telewizyjne.

"Niepodległa do hymnu"

Biuro Programu "Niepodległa" oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapraszają do wspólnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. 102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości będzie wyjątkowa ze względu na pandemię COVID-19 i związane z nią ograniczenia dotyczące m.in. gromadzenia się. Dlatego, co sugerują organizatorzy obchodów, zamiast udziału w wielkich zgromadzeniach, w tym dniu wszyscy Polacy mogą włączyć się w świętowanie we własnych domach.

Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości zorganizowane zostały z myślą o zdalnym dostępie do wydarzeń przygotowanych przez Biuro Programu "Niepodległa".

- Narodowe Święto Niepodległości jest symbolem ogromnego sukcesu, na który złożyły się wysiłki kolejnych pokoleń Polaków, ale również symbolem jedności, solidarności i współpracy całego społeczeństwa. To wartości szczególnie ważne dzisiaj, w tak trudnych dla naszego społeczeństwa czasach. Dlatego zdecydowaliśmy, że wydarzenia zaplanowane z okazji 11 listopada udostępnimy wszystkim Polakom poprzez środki komunikacji elektronicznej – powiedział wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński.

Okazją do zaakcentowania wspólnotowego wymiaru obchodów 11 listopada będzie akcja "Niepodległa do hymnu", w ramach której każdy będzie mógł 11 listopada w samo południe przyłączyć się do wspólnego śpiewania Hymnu Państwowego. Jak przekazało Biuro Programu "Niepodległa", "wystarczy o godz. 12 włączyć jedną z większych stacji radiowych lub telewizyjnych i przyłączyć się do Mazurka Dąbrowskiego, który będzie emitowany na antenie".

