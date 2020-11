Prof. Flisiak: Nie możemy sobie pozwolić na pełny lockdown

- Pierwsi, którzy otrzymają szczepionkę poza badaniami klinicznymi, będą mogli ja dostać - przynajmniej tak wynika z dostępnych informacji - jeszcze w tym roku, ale to zapewne będą obywatele Stanów Zjednoczonych. Biorąc pod uwagę kontrakty, o których mówił premier Morawiecki, możemy się spodziewać jako Polacy, że pierwsi z nas otrzymają ją w pierwszym kwartale przyszłego roku - wyjaśniał prof. Robert Flisiak.

Jak mówił, "w początkowym rzucie będzie to ograniczona ilość i tak, jak na całym świecie, w pierwszej kolejności szczepione będą osoby w podeszłym wieku i personel medyczny".

- Odporność, poprzez wcześniejszy kontakt z wirusem i szczepienia, powinno mieć około 60 proc. społeczeństwa. Wtedy można mówić, że epidemia zacznie wygasać w sposób kontrolowany - tłumaczył.

"Lockdown byłby niezdrowy"

Pytany przez Bogdana Rymanowskiego o ewentualny całkowity lockdown, Flisiak przyznał, że "generalnie dla nas wszystkich byłoby to bardzo niezdrowe".

- Na pełny lockdown mogą sobie pozwolić kraje bogate, my wprawdzie - według Banku Światowego - jesteśmy już zaliczani do tej grupy, ale chyba nie aż tak bogaci, jak ci, którzy mogą sobie pozwolić - ocenił.

- Musimy pamiętać, żeby skorzystać ze szczepionki, musimy dotrwać do tego momentu. A będzie to możliwe tylko wtedy, gdy finanse państwa będą zasilane z funkcjonującej gospodarki - przekonywał.

Jego zdaniem obostrzenia powinny być regionalizowane. - Już powinniśmy myśleć o tym, żeby różnicować obostrzenia. Jakie znaczenie mają obostrzenia na mazurskiej wsi, czy gdzieś w Bieszczadach? One nie odgrywają już żadnej roli. Obostrzenia są ważne dla dużych skupisk ludzkich - podsumował.

Samoregulacja, zamiast kontroli

- Każdy człowiek, który czuje się chory, powinien mieć świadomość, że nie powinien iść do pracy, tylko dokonać samoizolacji, żeby nikt nie musiał go kontrolować. I tak nie jesteśmy w stanie egzekwować izolacji obowiązkowej, ponieważ służby sanitarne nie są w stanie, przy tylu wynikach dodatnich, kontrolować ognisk zakażeń. Próbuje się to robić, zwłaszcza, gdy są to duże ogniska, ale nie jest to w tej chwili już priorytetem. Ten mechanizm samoregulacji już funkcjonuje - stwierdził prof. Flisiak.

Mówił również, że "nie ma sensu testować testami antygenowymi pracowników służby zdrowia, gdy nie mają oni objawów, ponieważ testy dają wyniki negatywne". - Najlepszym zabezpieczaniem personelu jest stosowanie środków ochrony osobistej - dodał.

