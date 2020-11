Biden: to żenujące, że Trump nie uznał swojej porażki

W zeszłą sobotę agencja Associated Press i inne media w USA ogłosiły wyborczą wygraną Bidena, oceniając, że pozostałe do zliczenia głosy matematycznie nie mogą już zmienić rezultatu wyborów. Trump nie uznał swojej porażki; oskarża Demokratów o wyborcze fałszerstwa i zapowiada sądowe batalie.

ZOBACZ: Trump zbiera pieniądze na sądowe batalie. Połowa pójdzie na spłatę długu

Przemawiając w Wilmington, Joe Biden oświadczył, że brak uznania przez Trumpa wyborczej porażki "nie zmienia dynamiki" procesu przenoszenia władzy.

"Robimy duży postęp. Rezultaty zaczną spływać w następnym tygodniu. Uczyńmy Amerykę znów wielką" - napisał na Twitterze Donald Trump. Wyraził przy tym przekonanie, że wygra wybory.

ZOBACZ: Trump zdymisjonował szefa Pentagonu

WE ARE MAKING BIG PROGRESS. RESULTS START TO COME IN NEXT WEEK. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!