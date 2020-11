Media: Joe Biden nowym prezydentem USA [OGLĄDAJ NA ŻYWO]

W Stanach Zjednoczonych nadal nie policzono jeszcze wszystkich głosów elektorskich, jednak według stacji CNN, NBC oraz amerykańskiej agencji prasowej Associated Press obecny wynik Bidena wystarczy, by wkrótce zastąpił Donalda Trumpa w Białym Domu.

Komunikat Associated Press bazuje na stwierdzeniu, że Demokrata zwyciężył wybory w zapewniającej 20 głosów elektorskich Pensylwanii, tym samym, według agencji, ma obecnie 284 głosy.

Do doniesień medialnych odniósł się sam Joe Biden. "Ameryko, jestem zaszczycony, że wybrałeś mnie jako przewodnika tego wspaniałego kraju. Praca, która nas czeka, będzie ciężka, ale obiecuję: będę prezydentem wszystkich Amerykanów - bez względu na to, czy głosowaliście na mnie, czy nie. Zachowam wiarę, którą mi powierzyliście" - napisał na Twitterze kandydat demokratów.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8