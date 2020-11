Polscy politycy gratulują Bidenowi

W Stanach Zjednoczonych nadal nie policzono jeszcze wszystkich głosów elektorskich, jednak według stacji CNN, NBC oraz amerykańskiej agencji prasowej Associated Press obecny wynik Bidena wystarczy, by wkrótce zastąpił Donalda Trumpa w Białym Domu.





Po ogłoszeniu zwycięstwa Bidena politykowi Demokratów pogratulował m.in. przewodniczący PO Borys Budka. "Głęboko wierzę, że prezydentura Joe Bidena oparta będzie o fundamentalne demokratyczne wartości, a więzi, które łączą nasze narody - mocne i trwałe" - napisał.

"To ważne, że w tak niepewnych i ryzykownych czasach pokazuje Pan niezachwianą wiarę w demokrację, przewidywalność w działaniu i racjonalność decyzji. Takiego przywództwa opartego o fundamentalne wartości wolny świat oczekuje od Ameryki. Pana prezydentura będzie tego najlepszym gwarantem" - brzmi pismo Budki adresowane do Joe Bidena.

"Następny problem dla #MateuszKrólBałaganu M. Morawieckiego. J. Biden został prezydentem USA. To może być dla Pana Premiera wiadomość straszna i zaskakująca" - napisał z kolei lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Joe Bidenowi i przyszłej wiceprezydent Kamali Harris pogratulował także były kandydat na prezydenta Szymon Hołownia.

Congratulations to @JoeBiden - the President-elect of the United States and @KamalaHarris the Vice President-elect. A well-deserved victory after a terrific campaign ✌️🇺🇸🇵🇱

"Porażka Trumpa może być początkiem końca triumfu skrajnie prawicowych populizmów także w Europie. Dziękuję, Joe" - napisał szef EPL Donald Tusk.

Trump’s defeat can be the beginning of the end of the triumph of far-right populisms also in Europe. Thank you, Joe. pic.twitter.com/wm6Skj3ZDF