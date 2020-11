Prezydent Poznania do uczniów i nauczycieli: nie dajcie się zastraszyć

Nie dajcie się zastraszyć. Nie bójcie się tych demonstracji, nie bójcie się radykalizmu. Rządy przemijają - powiedział w niedzielnym apelu skierowanym do uczniów i nauczycieli prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

W nagraniu opublikowanym w niedzielę w mediach społecznościowych oprócz prezydenta Jaśkowiaka wystąpił przewodniczący poznańskiej rady miasta Grzegorz Ganowicz i radna Marta Mazurek. - Drodzy nauczyciele, drodzy uczniowie – nie dajcie się zastraszyć. Nie bójcie się tych demonstracji, nie bójcie się krytyki, nie bójcie się radykalizmu. Rządy przemijają, a to co zrobicie dzisiaj, będzie z wami przez następne dziesięciolecia. Będzie w waszych sumieniach i waszych sercach - powiedział Jaśkowiak.

Prezydent Poznania wskazał, że o obecnych demonstracjach, związanych z wyrokiem TK w sprawie aborcji, za 20 lat będą się uczyć w podręcznikach szkolnych. - O tym będziemy mówić przez następne dziesięciolecia - podkreślił.

"Ministrze Czarnek, kuratorze Gaweł..."

Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz mówił o próbie zastraszania i cenzurowania młodych ludzi. - Panowie powinni pamiętać, że okres nauki to nie tylko nabywanie wiedzy, ale również kształtowanie postaw obywatelskich. Tego z całą pewnością nie osiągnie się poprzez represje. Przypominam o tym panom, panie ministrze i panie kuratorze, ku przestrodze - powiedział.

Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Poznania Marta Mazurek zwróciła się do ministra edukacji i nauki i do wielkopolskiego kuratora oświaty z apelem napisanym na kartonie: "Ministrze Czarnek, kuratorze Gaweł, przestańcie (nam) młodzież i grona pedagogiczne prześladować".

"Przełamujecie stereotypy"

Zwróciła się też do nauczycieli. - Dzięki wam za to, że wpajacie młodym osobom takie wartości, jak otwartość, tolerancja, poszanowanie wolności. Dzięki za to, że wzmacniacie ich poczucie własnej wartości i sprawczości. Że uczycie ich, jak pomagać słabszym – powiedziała.

Radna podziękowała też poznańskiej młodzieży za to, że uczestniczy w inicjatywach równościowych. - Pokazujecie, że ważne są dla was akceptacja, tolerancja, otwartość. Przełamujecie stereotypy. Pamiętajcie, że miasto Poznań stoi zawsze po stronie otwartości i wolności obywatelskich" – zaznaczyła.

Protesty po orzeczeniu TK ws. aborcji

Protesty przeciwników zaostrzania prawa aborcyjnego trwają w całej Polsce od 22 października. Tego dnia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r., zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, jest niezgodny z ustawą zasadniczą. Przepis straci moc wraz z publikacją wyroku TK.

- Mamy sygnały, że niektórzy nauczyciele namawiali uczniów do udziału w protestach. Naszym obowiązkiem jest natychmiastowa reakcja na takie informacje - napisała w komunikacie przesłanym w nocy z poniedziałku na wtorek rzeczniczka prasowa Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska.

- Jeżeli potwierdzi się, że niektórzy nauczyciele namawiali uczniów do udziału w protestach lub sami brali w nich udział, powodując zagrożenie w czasie epidemii i zachowując się w sposób uwłaczający etosowi ich zawodu, będą wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem. Nie ma także naszej zgody na zachęcanie dzieci oraz młodzieży do chuligańskich i wulgarnych zachowań. Nie ma zgody na to, aby uczniowie zachowywali się w taki sposób - przekazała Ostrowska.

