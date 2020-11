CNN: Kushner sugerował Trumpowi uznanie porażki. Sztab: to nieprawda

Portal CNN w sobotę pisał, że Kushner rozmawiał z prezydentem o uznaniu porażki. W niedzielę osobne źródło przekazało stacji, że ten sam temat poruszyła w rozmowie z Trumpem również jego żona.

ZOBACZ: Sztab Bidena i Harris uruchomił stronę internetową. Co można tam znaleźć?

This story is not true. Given undetermined electoral outcomes in multiple states and serious voting irregularities and lack of transparency in others, Jared has advised @realDonaldTrump to pursue all available legal remedies to ensure accuracy. https://t.co/O8XgClHQMi