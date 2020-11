Sztab Bidena i Harris uruchomił stronę internetową. Co można tam znaleźć?

Wśród pierwszych wyzwań, z którymi będzie musiała się zmierzyć nowa administracja Bidena, na stronie "BuildBackBetter" przedstawiono epidemię Covid-19, kryzys gospodarczy, nierówności na tle rasowym i zmiany klimatu. Zapewniono, że nowy prezydent wraz ze swoim zespołem będzie się zajmował tymi zagadnieniami od pierwszego dnia urzędowania.

"Amerykanie zasługują na pilną, solidną i profesjonalną reakcję na narastający kryzys zdrowia publicznego i gospodarki spowodowany przez epidemię koronawirusa" - czytamy na stronie.

Zespół Bidena i Harris, odpowiedzialny za zaplanowanie procesu przejmowania obowiązków od obecnej administracji Donalda Trumpa przez nowy gabinet Bidena, zapowiada m.in. zwiększenie możliwości przeprowadzania testów na koronawirusa, sprawiedliwą dystrybucję leków i szczepionek (gdy będą one dostępne) oraz współpracę z władzami stanowymi i lokalnymi we wprowadzeniu ogólnokrajowego obowiązku noszenia maseczek ochronnych. Uruchomiono także konto na Twitterze - @Transition46. Biden będzie 46. prezydentem USA.

