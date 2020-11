Biden: naród dał nam pewne zwycięstwo

- Będę prezydentem, który nie chce dzielić, ale chce łączyć, nie widzi stanów czerwonych i niebieskich, ale widzi Stany Zjednoczone. Chcę odbudować kręgosłup tego kraju, czyli klasę średnią - podkreślał 78-latek.

I pledge to be a President who seeks not to divide, but to unify.



Who doesn’t see Red and Blue states, but a United States.



And who will work with all my heart to win the confidence of the whole people.