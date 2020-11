Republikanie proszą o 60 mln dolarów. Chcą sfinansować pozwy ws. wyniku wyborów

Oba źródła rozmawiały z Reuterem o prośbach o pieniądze pod warunkiem zachowania anonimowości ze względu na delikatność sprawy. Sztab Trumpa i RNC nie odpowiedziały na prośby Reutera o komentarz.

Odkąd głosowanie zakończyło się we wtorek, sztab Trumpa wysyłał e-maile i SMS-y z informacjami o fałszerstwach wyborczych i prośbami o darowizny.

"Nigdy nie zrezygnuję z walki o nasz naród"

Prezydent USA Donald Trump obiecał w piątek kontynuować batalię prawną o prezydenturę w sytuacji, gdy jego rywal Demokrata Joe Biden zbliża się do zdobycia wystarczającej liczby głosów, aby wygrać wybory.

"Będziemy kontynuować ten proces w każdym aspekcie prawnym, żeby zapewnić, że Amerykanie mają zaufanie do naszego rządu. Nigdy nie zrezygnuję z walki o was i nasz naród" - czytamy w oświadczeniu Trumpa, opublikowanym przez jego sztab w piątek przed południem czasu lokalnego.

ZOBACZ: Donald Trump o "nieprawidłowościach" podczas wyborów. "Demokracja w USA jest zagrożona"

"Uważamy, że naród amerykański zasługuje na pełną przejrzystość w zakresie liczenia głosów i uznania legalności wyborów - czytamy w oświadczeniu. "Tu nie chodzi już o żadne pojedyncze wybory. Chodzi o integralność całego naszego procesu wyborczego".

Nie ma dowodów na nielegalnie oddane głosy

Agencja AP zwraca uwagę, że nie ma dowodów na to, że liczone są nielegalnie oddane głosy czy że proces wyborczy jest nieuczciwy albo skorumpowany. Proces liczenia głosów w całym kraju przebiega w dużej mierze sprawnie, chociaż wolno, ze względu na większą liczbę głosów przesyłanych korespondencyjnie z powodu pandemii koronawirusa.

Trump oświadczył jednak w piątek wieczorem, że Joe Biden nie powinien ogłaszać zwycięstwa w "nielegalny" sposób. "Joe Biden nie powinien bezprawnie ubiegać się o prezydenturę" - napisał na Twitterze gospodarz Białego Domu.

Joe Biden should not wrongfully claim the office of the President. I could make that claim also. Legal proceedings are just now beginning!