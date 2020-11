Warszawa: półtorej godziny w kolejce po... rurki z kremem

"Przetrwaliśmy okropne czasy PRL-u, byliście z nami, kiedy zmieniał się ustrój, zaznaczaliście, że jesteśmy dla Was ważni. Kilka lat temu, kiedy zawisło nad nami widmo wyburzenia pawilonów (w których znajdują się "Rurki" - red.), walczyliście o nas jak lwy i udało się wszystko odroczyć. Dziś też prosimy o pomoc" - napisał na Facebooku Piotr Przewłocki, aktualny właściciel cukierni, prawnuczek jej założyciela.

Jak zauważył, z ogromnymi trudnościami borykają się także inni przedsiębiorcy.

Drodzy! Jesteście z nami od 1958 roku, kiedy to dziadek Kostek wymyślił, że zamiast pączków będzie sprzedawał rurki z... Opublikowany przez Rurki z Bitą Śmietaną Rondo Wiatraczna Czwartek, 5 listopada 2020

"Grozi nam bankructwo"

Cukiernia sprzedawała rurki i gofry przede wszystkim na wynos, klienci jedli je w drodze - teraz, przez zakaz spożywania posiłków na zewnątrz (i maseczki), to niemożliwe.

"Nasze rodzinne, tradycyjne przedsiębiorstwo ledwo dyszy. Zakaz spożywania posiłków na ulicy wbił nam nóż prosto w serce i mimo prób wyjścia z sytuacji obronną ręką, dodawano kolejne obostrzenia. Niestety grozi nam bankructwo. Jakoś dawaliśmy radę do tej pory, ale teraz nie mamy praktycznie wyjścia, dlatego postanowiliśmy zwrócić się do Was z apelem i prośbą, by wspierać lokalne przedsiębiorstwa" - czytamy we wpisie, który został udostępniony przez blisko 10 tys. osób.

Pojawiły się setki komentarzy. "To najlepsze rurki na świecie" - przekonują mieszkańcy stolicy.

ZOBACZ: Straty w wyniku zamknięcia cmentarzy. Do piątku można składać wnioski

Od piątkowego poranka przed cukiernią ustawiała się długa kolejka. Stoją młode osoby, jak i starsi, którzy wspominają smak rurek sprzed kilkudziesięciu lat.

- W kolejce stałem dokładnie godzinę i 20 minut - powiedział w rozmowie z polsatnews.pl pan Paweł, który w czwartek wieczorem przeczytał apel właściciela. - Rurki kupiłem po raz pierwszy. Chciałem w ten sposób okazać wsparcie i solidarność - dodał.

Klientów nie odstrasza ani długi czas oczekiwania, ani fakt, że można płacić tylko gotówką. Każdy kupuje po kilka czy nawet kilkanaście rurek z bitą śmietaną.

100 złotych utargu, kilka tysięcy czynszu

- Nasze problemy zaczęły się wiosną, gdy ogłoszono pierwszy lockdown, zdarzały się dni, że mieliśmy 100 złotych utargu - wspomina w rozmowie z polsatnews.pl Piotr Przewłocki. Sam czynsz za mały lokal to kilka tysięcy złotych.

Wiosnę udało się przetrwać dzięki oszczędnościom z poprzedniego roku. Właściciel nikogo nie zwolnił i nie obniżył pensji. W wakacje dotarło rządowe wsparcie, które na krótko poprawiło sytuację.

Właściciel "Rurek..." miał nadzieję, że uda się częściowo odrobić straty we Wszystkich Świętych - cukiernia znajduje się tuż przy pętli autobusowej na Rondzie Wiatraczna - powracający z cmentarzy co roku wstępowali po słodkości. Plany całkowicie pokrzyżowało zamknięcie cmentarzy.

ZOBACZ: Autobus zawiózł do szpitala pasażerkę, która straciła przytomność. Nie było wolnej karetki

- Pierwszy raz w życiu zwróciłem się o pomocną dłoń - podkreśla Przewłocki.

Jak mówi, w piątek pojawiło się światełko w tunelu, a zainteresowanie i liczba klientów przerosły jego najśmielsze oczekiwania. - Mam nadzieję, że w kolejnych dniach będzie podobnie i że dzięki temu przetrwamy - podsumowuje.

WIDEO - Małżeństwo zgłosiło nielegalne wysypisko gruzu, mogą trafić do więzienia Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jo/sgo/ polsatnews.pl