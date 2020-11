Spadek PKB i wzrost bezrobocia w Polsce. Najnowsze prognozy Komisji Europejskiej

Gospodarka strefy euro skurczy się w tym roku o 7,8 proc., a przyszłoroczne odbicie wyniesie 4,2 proc. - wynika z opublikowanych w czwartek prognoz ekonomicznych Komisji Europejskiej. KE przewiduje, że w 2020 r. PKB Polski spadnie o 3,6 proc.; latem prognozowała, że w tym roku PKB spadnie o 4,6 proc. Bezrobocie ma wzrosnąć do 4 proc., w 2021 r. - do 5,3 proc, a w 2022 r. spadnie do 4,1 proc.