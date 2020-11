Według dziennika "Arizona Republic", protestujący domagali się wejścia do budynku, gdzie odbywa się liczenie głosów. Chcieli też wyjaśnienia rzekomych nieprawidłowości wyborczych w związku z szerzącymi się w mediach społecznościowych skargami na to, że głosy wypełniane flamastrami jakoby nie są liczone.

At one point AZ rep Paul Gosar @RepGosar got on the megaphone in front of the protesters.



At the same time, my friend & coworker @KimPowellTV had her life threatened out there by a man who said he would find out where she lives.



Incredibly disappointing and not okay. #azfamily pic.twitter.com/rj0ky8h4iO