Braki w dostawach tlenu medycznego. Część pacjentów z Kraśnika trafi do innych szpitali

Z powodu braków w dostawach tlenu medycznego część pacjentów ze szpitala w Kraśniku (Lubelskie) trzeba przenieść do innych placówek - wynika z czwartkowego oświadczenia wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.

"W związku z niewystarczającymi dostawami butli z tlenem medycznym do szpitala w Kraśniku, zaszła potrzeba przewiezienia części pacjentów potrzebujących wspomagania układu oddechowego do szpitali m.in. w Janowie Lubelskim i Lublinie. Równolegle zabezpieczany jest transport butli z innych szpitali dla pozostałych pacjentów" – napisał Sprawka w oświadczeniu rozesłanym mediom w czwartek wieczorem.

Sprawa może dotyczyć ok. 30 pacjentów

Wojewoda poinformował w nim, że "stopniowe przenoszenie" może dotyczyć około 30 pacjentów, w tym ośmiu "respiratorowych". "Ewentualny transport pacjentów jest zabezpieczony przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie" - zaznaczył Sprawka. Wojewoda poinformował też, że stały dostawca tlenu medycznego zadeklarował uzupełnienie dostaw w piątek.

"W celu uniknięcia w najbliższym czasie podobnych problemów, w szpitalu MSWiA w Lublinie przygotowywany jest duży oddział łóżek intensywnej terapii zabezpieczony w tlen z bezpiecznego zbiornika" - napisał Sprawka w oświadczeniu.

O szczegółach wojewoda ma poinformować w piątek. Jak ustalił "Dziennik Wschodni", 15 pacjentów ze szpitala w Kraśniku wymagających tlenoterapii zostało już przewiezionych do szpitali w Łęcznej i Lublinie. Dzienne dostawy tlenu medycznego do placówki w Kraśniku to około 50 butli, a zapasy tlenu, którymi dysponuje obecnie szpital, nie są wystarczające, aby w obecnej zmieniającej się sytuacji zapewnić tlen wszystkim pacjentom wymagającym tlenoterapii.

