Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych rozpoczął "dialog społeczny" i zaproponował, by pociągi przejeżdżały przez wybrane przejazdy kolejowe z maksymalną prędkością 20 km/h. Chodzi o te krzyżówki, gdzie w ostatnich latach doszło do wypadków, a nie są one zabezpieczone np. rogatkami. Kolejarze chcą również, by w miejscach, gdzie na torach zjawiają się piesi, obowiązkowo montować monitoring.