W szpitalu w Katowicach zmarł 4-miesięczny chłopczyk z powiatu cieszyńskiego - podała we wtorek Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Informacja znalazła się w raporcie dotyczącym śmiertelnych przypadków zakażeń koronawirusem. To najmłodsza ofiara epidemii w Polsce.

W komunikacie dot. śmiertelnych przypadków koronawirusa w woj. śląskim pojawiła się informacja o zgonie 4-miesięcznego chłopca z powiatu cieszyńskiego, który zmarł w szpitalu w Katowicach.

To najmłodsza ofiara koronawirusa w Polsce. Do tej byli to 18-letnia kobieta (Radom) i 18-letni mężczyzna (Kędzierzyn-Koźle).

ZOBACZ: Naukowcy obliczyli, o ile wzrośnie liczba zakażeń po protestach

W województwie śląskim odnotowano we wtorek 2407 nowych przypadków zakażeń. Minionej dobry odnotowano tam 31 zgonów.

Coraz więcej zajętych łóżek

Ministerstwo poinformowało, że obecnie zajętych jest 18 tys. 160 łóżek z 25 tys. 902 przygotowanych dla pacjentów z Covid-19. Pod respiratorem jest 1550 osób. Resort podaje, że dla zakażonych przeznaczonych jest w sumie 1979 urządzeń.

Kwarantanną objęto obecnie 421 tys. 582 osoby, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym 46 tys. 697. Do tej pory wyzdrowiało 159 tys. 986 osób.

Resort poinformował, że łącznie pobrano dotąd 4 mln 894 tys. 181 próbek od 4 mln 712 tys. 224 osób. Lekarze rodzinni, odkąd uzyskali taką możliwość, zlecili pacjentom 672 tys. 388 testów w kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV-2.

WIDEO - "Wygraliśmy" Kaja Godek w rękach działaczy pro-life po wyroku ws. aborcji Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/ polsatnews.pl