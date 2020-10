NiskieSufity - branża fitness odpowiada wiceministrowi Marcinowi Horale

"Kluby fitness są dostosowane pod każdym względem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo" - to fragment odpowiedzi Polskiej Federacji Fitness do Marcina Horały. Wiceminister infrastruktury w Polsat News przekonywał, że transmisja koronawirusa na siłowni może być większa niż w halach sportowych m.in. przez "niewielkie pomieszczenia" i "niskie sufity". W odpowiedzi organizacja zaprasza do swoich obiektów.