Teledysk do piosenki "Baby Shark" stworzony przez południowokoreańską firmę Pinkfong w serwisie YouTube obejrzano ponad 7 mld 40 mln razy. Oznacza to, że piosenka skierowana do najmłodszych stała się w poniedziałek najchętniej odtwarzanym wideo na portalu. Z pozycją lidera pożegnał się teledysk do hitu Luisa Fonsiego - "Despacito".