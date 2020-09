Zmarł Mac Davis, autor słynnej piosenki Elvisa Presleya "In The Ghetto"

W wieku 78 lat zmarł amerykański muzyk Mac Davis, autor m.in. słynnych piosenek "In The Ghetto" i "A Little Less Conversation", wykonywanych przez Elvisa Presleya - poinformował wieloletni menadżer artysty Jim Morey. Davis zmarł w Nashville w wyniku komplikacji po operacji serca.

Choć Davis odniósł ogromny sukces pisząc hity dla Elvisa, sam także stał się gwiazdą muzyki country i pop. Jego piosenki, takie jak nominowana do nagrody Grammy "Baby Don't Get Hooked on Me", zajmowały pierwsze miejsca w 1972 roku, obok "Stop and Smell the Roses" i "Rock N Roll (I Gave You the Best Years of My Life)" - podał brytyjski magazyn muzyczny "NME".

Davis był również aktorem; ma swoją gwiazdę w Hollywodzkiej Alei Gwiazd.

Napisany w 1969 r. utwór "In The Ghetto" okazał się największym sukcesem Davisa; wykreowana przez Elvisa piosenka, opowiadająca o chłopaku z getta w Chicago, który wchodzi w konflikt z prawem i ginie, znalazła się na drugim miejscu listy Hot 100 i doczekała się wersji ponad 170 artystów, w tym Dolly Parton, Nicka Cave'a, Tracy Chapman czy The Cranberries.

W ostatnich latach Davis współpracował z gwiazdą popu, soulu i R&B - Bruno Marsem.

grz/ PAP