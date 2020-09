Muzyk skazany na karę śmierci za opublikowanie piosenki w internecie

Artysta został skazany w 10 sierpnia przez sąd w Kano po tym, jak wykonał piosenkę i udostępnił nagranie przy pomocy aplikacji WhatsApp. Bluźnierstwo miało dotyczyć proroka Mahometa.

"Naruszenie praw człowieka"

"Muzyka nie jest zbrodnią" - stwierdziła we wspólnym oświadczeniu grupa sprawozdawców ONZ.

"Stosowanie kary śmierci za ekspresję artystyczną lub za udostępnienie piosenki w internecie jest rażącym naruszeniem międzynarodowych praw człowieka, a także konstytucji Nigerii" - stwierdziła Karima Bennoune, specjalna sprawozdawczyni ds. praw kulturalnych.

Eksperci ocenili, że Nigeria powinna uchylić wyrok śmierci i zagwarantować piosenkarzowi bezpieczeństwo, gdy ten złoży apelację. Demonstranci 4 marca spalili dom rodzinny Sharifa.

Rzecznik sądownictwa stanowego Kano, obejmującego zarówno sądy szariackie, jak i cywilne, powiedział, że decyzja została podjęta z uzasadnieniem prawnym.

13-latek skazany na 10 lat więzienia

Wymiar sprawiedliwości w Kano znalazł się w centrum uwagi już w sierpniu, kiedy sąd szariacki skazał 13-letniego chłopca na 10 lat więzienia za rzekome bluźnierstwo.

Dyrektor Muzeum Państwowego Auschwitz-Birkenau Piotr Cywiński zwrócił się do prezydenta Nigerii z prośbą o ułaskawienie 13-latka i zadeklarował, że jest gotów odbyć część kary za chłopca.

"Jako dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, które upamiętnia ofiary i dba o pozostałości niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i obozu zagłady, gdzie więzione i mordowane były także dzieci, nie mogę pozostawać obojętny w obliczu wyroku sądu, który jest hańbą dla ludzkości" - napisał Cywiński w liście datowanym na 25 września.

The director of @AuschwitzMuseum wrote the President of Nigeria and asked him to pardon 13-year old Omar Farouq sentenced for 10 years imprisonment.



He declares he is ready to share part of the sentence.



'I cannot remain indifferent to this disgraceful sentence for humanity.' pic.twitter.com/EzVBjCzgcY