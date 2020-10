"Trzeba było spalić". Asesor komorniczy, który nawoływał do spalenia budynku PAST-y zawieszony

"Na polecenie wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kalety zawieszony w czynnościach został asesor komorniczy, który w mediach społecznościowych nawoływał do spalenia zabytkowego budynku PAST-y w Warszawie, gdzie siedziby mają m.in. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oraz fundacja Ordo Iuris" - poinformowało ministerstwo sprawiedliwości.

Na moje polecenie wskazany asesor został zawieszony w czynnościach. Ponadto skierowany został wniosek dyscyplinarny o skreślenie z listy asesorów z uwagi na podżeganie i pochwałę przestępstwa z art. 163 par. 1 pkt 1 kk (pożar wielkich rozmiarów)



Nie ma akceptacji dla przemocy. https://t.co/adFzqOhvJN — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) October 30, 2020

Został też skierowany wniosek dyscyplinarny o skreślenie tej osoby z listy asesorów za podżeganie i pochwałę przestępstwa z art. 163 par. 1 Kodeksu karnego (pożar wielkich rozmiarów).

- Nie ma akceptacji dla przemocy - podkreślił Sebastian Kaleta.

Próba szturmu tłumu na budynek z Ordo Iuris pic.twitter.com/yI7B6qXYJn — #StrajkKobiet (@strajkkobiet) October 25, 2020

Strajk Kobiet relacjonował na Twitterze przebieg protestu w niedzielę 25 października. Komentarz asesora pod wpisem już zniknął.

Demonstracje w całej Polsce odbywają się od ubiegłego czwartku, kiedy to Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.

Przedstawicielki Ogólnopolskiego Strajku Kobiet podkreślają, że akcja protestów przed kościołami i w ich wnętrzach była jednorazowa. - Ubiegłej niedzieli zachęcałyśmy ludzi do tego, by wyrazili to, co naprawdę myślą o roli kościoła, ale nie zachęcamy ludzi do tego, by atakowali kościoły ani w ogóle żeby atakowali kogokolwiek. Wydaje mi się, że nasze stanowisko wybrzmiało, było jasne i nie sądzimy, że musimy je powtarzać - mówiła w piątek liderka organizacji Marta Lempart.

