"Powystrzelałbym je wszystkie" - to słowa, które miały paść z ust proboszcza jednej z podtoruńskich parafii. Jak wynika z relacji uczestników protestu przeciwko wyrokowi TK ws. aborcji, duchowny miał grozić im bronią. Został zatrzymany przez policję. Do incydentu doszło w Czernikowie (Kujawsko-Pomorskie).

Rzecznik prasowa kujawsko-pomorskiej policji mł. insp. Monika Chlebicz powiedziała, że przez Czernikowo przechodził w środę wieczorem protest ws. orzeczenia TK o aborcji. Miało w nim uczestniczyć ok. 300 osób. "Miejscowy proboszcz wyszedł do protestujących z bronią. Zatrzymała go policja" - informuje portal ddtorun.pl.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z interwencji. Słychać na nim uniesiony głos mówiący o możliwych atakach na kościół: "To ma być pokojowy protest?!". Przez większą część materiału słychać także nawoływania do odłożenia broni.

Na kolejnym nagraniu słychać, jak jedna z osób krzyczy, że to policja dopuszcza do tego, co dzieje się na ulicach.

Duchowny miał w domu broń myśliwską

- Zgromadzenie było zabezpieczane przez funkcjonariuszy. W pewnym momencie policjanci zauważyli na ogrodzonym terenie mężczyznę, który wykrzykiwał różne słowa i trzymał przedmiot przypominający broń - powiedziała mł. insp. Chlebicz.

Jak się okazało to 53-letni ksiądz Piotr S. Duchowny miał m.in. kierować broń w kierunku funkcjonariuszy. W jego domu zabezpieczono 5 jednostek broni myśliwskiej oraz wiatrówkę.

Mężczyzna został zatrzymany. - Prowadzimy postępowanie w kierunku gróźb karalnych w stosunku do funkcjonariuszy. Za ten czyn grozi do dwóch lat więzienia - podkreśliła rzecznik prasowa.

Księdzu grozi więzienie

Komendant policji będzie występował także do wydziału postępowań administracyjnych o zweryfikowanie pozwolenia na broń. Ksiądz takie posiada, gdyż jest myśliwym.

Mł. insp. Chlebicz dodała, że nikt z uczestników protestu do tej pory nie złożył zawiadomienia w tej sprawie. Działanie duchownego nie doprowadziło do zatrzymania przemarszu, a policja nie ma na ten moment informacji, żeby doszło do innego incydentu pomiędzy księdzem a uczestnikami manifestacji.

Zatrzymany duchowny jest proboszczem miejscowej parafii.

Masowe protesty to skutek czwartkowego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że przepis zezwalający - na mocy ustawy z 1993 r. - na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.

Musimy bronić polskich kościołów za każdą cenę

- Ten wyrok jest całkowicie zgodny z Konstytucją. W świetle konstytucji innego wyroku w tej sprawie być nie mogło. Ta Konstytucja została uchwalona przez parlament, w którym dużą przewagę miała lewica - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Musimy bronić polskich kościołów za każdą cenę. Wzywam wszystkich członków PiS i wszystkich, którzy nas wspierają, do tego, by wzięli udział w obronie Kościoła - podkreślił prezes PiS.

msl/ ddtorun.pl, PAP, polsatnews.pl