Warszawska radna Agata Diduszko-Zyglewska wstępuje do Wiosny, ale zostaje w klubie KO. Lewica rozmawia jeszcze z kilkoma radnymi ws. przystąpienia do ich szeregów - powiedział w czwartek Robert Biedroń. Wcześniej lider Wiosny odniósł się do transferu radnej w programie "Graffiti".