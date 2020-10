- Brałem i będę brał udział w protestach. To nie czas na selfie. Miałem nawet problem z policją, która uniemożliwiała mi realizowanie moich obowiązków jako europosła - przekazał Biedroń.

- Jestem przeciwnikiem demolowania, ale ta władza nie jest wrażliwa na głos społeczeństwa, nie słyszy ludzi, którzy wychodzą masowo na ulicę. Obowiązkiem władzy jest te nastroje tonować - zaznaczył.

"Duda jest słabym prezydentem i tchórzem"

Pytany o apel, który Andrzej Duda wystosował w Polsat News Biedroń ocenił, że prezydent mówi to, co "na kartce zapisał mu prezes Kaczyński". - Będzie tonował protesty, bo one nie są na rękę władzy, której Duda jest elementem. Gdzie jest Duda jeżeli chodzi o ochronę praw kobiet? Powinien domagać się prawdziwego Trybunału Konstytucyjnego, bez sędziów dublerów, powinien domagać się równych praw. Dzisiaj Polki nie mają takich samych praw jak Francuzki, Szwedki czy Belgijki. To jest rola prezydenta - mówił Biedroń.

- Andrzej Duda jest tchórzem i nie ma odwagi wyjść, stanąć przed ludźmi i powiedzieć ludziom, że będzie ich rzecznikiem. On nie jest w stanie tego zrobić, bo jest słabym prezydentem - ocenił gość "Graffiti".

"To jest nasz obowiązek"

Pytany czy nie obawia się, że odbywające się w całej Polsce protesty mogą być źródłem transmisji koronawirusa europoseł Wiosny zaznaczył: "oczywiście, że się boję, ale widzę, że ludzie są rozsądni i noszą maseczki". - Apeluję, by trzymać dystans, ale także, by być dzisiaj razem. Szczególnie mężczyźni powinni być solidarni z kobietami. To jest nasz obowiązek - dodał.

msl/ Polsat News