Winnicki dziękował sędziom TK, Lewica próbowała go zagłuszyć [WIDEO]

W czwartek Sejm decydował ws. kandydatury mec. Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Jedyna kandydatka na to stanowisko nie uzyskała poparcia bezwzględnej większości głosów.

Jeszcze przed głosowaniem przedstawiciele klubów i kół parlamentarnych przedstawiali swoje stanowiska dot. kandydatury Rudzińskiej-Bluszcz. W trakcie swojego wystąpienia poseł Konfederacji Robert Winnicki nawiązał do czwartkowego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.

- Orzeczenie TK przybliżyło nas do tego, że Polska po kilkunastu latach wypełnia wreszcie to, co jest wpisane do treści konstytucji i warto podziękować sędziom TK, że takie orzeczenie wydali - powiedział.

"Jak panu nie wstyd?"

Na sali sejmowej słychać było okrzyki posłów Lewicy, którzy nie zgadzali się ze słowami Winnickiego. - Tak, konstytucja. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życie - wskazał poseł Konfederacji.

Posłowie Lewicy zaczęli uderzać dłońmi w pulpit, próbując zagłuszyć Winnickiego. Wicemarszałek Ryszard Terlecki użył dzwonka, starając się uciszyć posłów. - Lewica pokazuje swoje chamstwo - ocenił.

- Panie Czarzasty, jak panu nie wstyd coś takiego robić w Sejmie? - zapytał Terlecki jednego z liderów Lewicy. - Jak panu nie wstyd dopuszczać takie głosy haniebne? - odpowiedział Czarzasty. - Ja tu słyszałem różne haniebne głosy i nie było takich awantur - stwierdził polityk PiS.

Wniosek Lewicy o depenalizację aborcji

W odpowiedzi na rozstrzygnięcie TK, posłanka Lewicy Magdalena Biejat zapowiedziała złożenie w Sejmie projektu ustawy depenalizującego zabiegi aborcji. - Jest to ustawa, która powoduje, że za zabieg aborcji i pomoc przy aborcji lekarz, matka nieletniej dziewczynki, która zdobędzie dla niej środki wczesnoporonne, bo została zgwałcona, partner, który pomoże znaleźć jej miejsce, w którym będzie mogła usunąć ciążę z wielowadziem po to, żeby nie musiała być poddawana torturom - nie będą za to karani - mówiła.

Podkreśliła, że należy skończyć z karaniem kobiet za przerywanie ciąży. - Lewica nigdy nie zostawi kobiet samych - oświadczyła Biejat.

Poinformowała też, że jeśli projektowi Lewicy nie zostanie nadany numer druku i utknie on w sejmowej "zamrażarce", wiosną rozpocznie się zbiórka podpisów, by złożyć ten projekt ponownie jako projekt obywatelski.

