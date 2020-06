"To polskie okno na świat". Gry komputerowe wchodzą do kanonu lektur

Gry to jest takie polskie okno na świat, to nowoczesna twarz Polski. Przez gry pokazujemy, jak Polacy potrafią być kreatywni i innowacyjni - mówił premier Mateusz Morawiecki , który był z wizytą w firmie 11 bit studios. Kancelaria Premiera poinformowała, że "Polska będzie pierwszym krajem na świecie, który wpisze własną grę komputerową "This War of Mine" do kanonu lektur nieobowiązkowych MEN".

- Gry to nie tylko okno na ekranie komputera, to także może być okno na świat. Gry to jest takie polskie okno na świat, to nowoczesna twarz Polski. Poprzez gry pokazujemy, jak Polacy potrafią być kreatywni i innowacyjni. A my takich przemysłów potrzebujemy mówił Morawiecki.

Premier na konferencji prasowej powiedział, że zapoznał się z grą "This War of Mine".

"Gry wchodzą do kanonu polskiej kultury"

- W przeciwieństwie do tego, jak kojarzy się większość gier komputerowych - strzelanie, gonitwy, szybkie samochody i jeszcze raz strzelanie, w tej grze jest mnóstwo refleksji, sytuacji, w których powinniśmy się postawić jako osoba, która musi przetrwać w otoczeniu wojennym na przykładzie wojny na Bałkanach w Sarajewie - powiedział. Jak dodał, w grze są element zaczerpnięte z II wojny światowej, w tym Powstania Warszawskiego.

Premier dodał, że gry wchodzą do kanonu polskiej kultury. - Dlatego my również dzisiaj rozważamy, żeby treści z tych gier wchodziły do lektur nieobowiązkowych, żeby mogło się tak stać, że młodzież korzysta z gier, żeby sobie wyobrażać pewne sytuacje nie gorzej niż czytając książki - powiedział Morawiecki.

WIDEO: "To polskie okno na świat". Gry wchodzą do kanonu lektur

Pierwszy taki kraj na świecie

Na Twitterze Kancelaria Premiera poinformowała, że "Polska będzie pierwszym krajem na świecie, który wpisze własną grę komputerową "This War of Mine" do kanonu lektur nieobowiązkowych MEN".

Premier @MorawieckiM w @11bitstudios: Gry wchodzą do kanonu polskich lektur. My rozważamy, żeby treści z tych gier wchodziły do lektur nieobowiązkowych. Po to, żeby pogłębiać wiedzę. pic.twitter.com/txqQ5jwWKg — Kancelaria Premiera (@PremierRP) June 18, 2020

WIDEO - Cała wieś szukała zaginionego mężczyzny. Przez kilka dni czuwał przy nim Misiek Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ Polsat News