Scheuring-Wielgus: Kościół wszedł do polityki, niech się nie dziwi, że polityka weszła do Kościoła

Karolina Pawłowska, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego, Ordo Iuris, stwierdziła, że wyrok, w którym Trybunał Konstytucyjny uznał aborcję za niekonstytucyjną niewiele zmienia, z punktu widzenia kobiet, u których przeprowadzona została aborcja.

- Kobieta, która do tej pory decydowała się na aborcję eugeniczną i tak musiała urodzić dziecko. Aborcja eugeniczna wygląda w ten sposób, że wywoływany jest wcześniejszy poród i bardzo często był to szok dla kobiety, że to dziecko rodzi się, dusi i umiera - powiedziała Pawłowska w "Debacie Dnia".

Posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus uważa jednak, że każda z kobiet ma prawo podejmować decyzje samodzielnie.

- Każda kobieta ma prawo do własnej decyzji i wyboru. I żaden polityk czy biskup nie ma prawa narzucać komukolwiek wyboru - powiedziała Joanna Scheuring-Wielgus w rozmowie z Agnieszką Gozdyrą.

- Znaczna część kobiet przekonana jest o tym, że wyrok TK zmusi kobiety do tego, żeby poświęcały swoje życie czy zdrowie dla urodzenia niepełnosprawnego lub chorego dziecka. Warto tu mocno podkreślać, że orzeczenie TK nie zmienia nic w sprawie ochrony prawa do życia, prawa do zdrowia kobiet. W każdej sytuacji, gdy mamy do czynienia z wadami niebezpiecznymi dla życia czy zdrowia kobiety - kobieta może podjąć leczenie - stwierdziła Pawłowska.

Scheuring-Wielgus podkreślała wpływ Kościoła na stanowienie prawa w Polsce.

- Kościół od wielu wielu lat ingeruje w nasze życie, zbiera podpisy pod radykalnymi przepisami ustaw, nie robi nic z pedofilią w Kościele. Kościół bierze najwięcej kasy z naszych podatków, wszedł do polityki więc niech Kościół nie dziwi się, że polityka weszła teraz do Kościoła - powiedziała posłanka Lewicy.

