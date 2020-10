Plebiscyt "Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi" rozstrzygnięty. Wśród nagrodzonych Zakład Karny

Ideą projektu jest promowanie miejsc, w których rodziny z dziećmi są nie tylko mile widziane, a wręcz są oczekiwane. W miejscach tych rodziny czują się dobrze i mogą razem w przyjaznych warunkach spędzać nie tylko czas wolny, ale również razem załatwiać sprawy urzędowe, a w okresie panującej pandemii szczególnie ważne jest by miejsca te były bezpieczne pod względem sanitarnym i epidemiologicznym.

ZOBACZ: Remont w Centrum Zdrowia Dziecka. Pomogła Fundacja Polsat

Konkurs ma zwrócić uwagę, jak ważne jest, by miejsca, z których rodziny z dziećmi korzystają na co dzień, takie jak na przykład sklepy, urzędy, instytucje kultury, miejsca rekreacji i rozrywki, a także obiekty mieszkalne czy oferta firm usługowych, były odpowiednio przystosowane do potrzeb rodzin, by myślenie o tych potrzebach było w Krakowie standardem.

Plebiscyt realizowany jest w ramach kampanii "Kraków stawia na rodzinę" objętej honorowym patronatem prezydenta Krakowa.

38 laureatów w 5 kategoriach

Kapituła Konkursowa wybierała laureatów w pięciu kategoriach: hotele, gastronomia i rozrywka; firmy produkcyjne, obiekty handlowo-usługowe i mieszkalne; kultura, sport i rekreacja; urzędy i edukacja; zdrowie.

W plebiscycie mogły wziąć udział podmioty działające w wymienionych obszarach, które jednak nie zostały utworzone w celu realizacji zadań na rzecz rodzin z dziećmi, jak np. żłobki czy przedszkola. Kandydaci do tytułu "Miejsc przyjaznych rodzinom z dziećmi" mogli zgłaszać się samodzielnie, mogli też zostać zgłoszeni przez klientów czy odbiorców usług – mieszkańców Krakowa.

Kapituła Konkursowa, w skład której weszli pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. rodziny, pracownicy wydziału polityki Społecznej i zdrowia, a także przedstawicielki krakowskich rodzin oraz podmiotów działających na rzecz rodzin, wybrała 38 laureatów spośród 86 prawidłowo zgłoszonych podmiotów.

Właściwy proces resocjalizacji

W kategorii "Urzędy i Edukacja" Zakład Karny w Krakowie-Nowej Hucie zgłosił salę widzeń z miejscem do rodzinnych spotkań osób pozbawionych wolności ze swoimi dziećmi. Kącik dla dzieci znajdujący się w sali widzeń istnieje w jednostce od 2014 roku. Został stworzony w ramach realizacji programu readaptacyjnego "zaczarowany świat", a zabawki zakupione zostały w ramach programu norweskiego.

Pomieszczenie zostało obecnie wyremontowane, odświeżone i na nowo dostosowane do potrzeb spotkań osadzonych ze swoimi małymi dziećmi. Zostało udekorowane kolorowymi ścianami, miękką wykładziną, wstawiono dziecięce meble. Znajdują się w nim zabawki, książki, zestawy do rysowania - dzięki temu dziecko może z rodzicem swobodnie porozmawiać, wspólnie malować czy bawić się zabawkami w przestrzeni, która jest dla niego komfortowa i daje poczucie bezpieczeństwa. Dobrze przystosowany kącik zabaw łagodzi wyobrażenie dziecka o więzieniu.

ZOBACZ: Więźniowie będą pakować. W zakładzie karnym otwarto halę produkcyjną

- Utrzymywanie kontaktu z rodziną i odbudowywanie stosunków rodzinnych może być czynnikiem decydującym o właściwym procesie resocjalizacji i pomyślnym powrocie do społeczeństwa. Wspieranie utrzymania więzi rodzinnych podczas odbywania kary, może także przyczynić się do łatwiejszego dostosowania się do życia po wyjściu osadzonego na wolność oraz stanowić zachętę do niepopełnienia przez niego kolejnego przestępstwa - wyjaśniała kpt. Dorota Skowronek.

Wszyscy laureaci otrzymają certyfikat "Miejsca Przyjaznego Rodzinom z Dziećmi", a siedziby laureatów zostaną oznaczone specjalną naklejką.

Pełną listę nagrodzonych można znaleźć na stronie krakow.pl.

WIDEO - "Poczekajmy na ostateczne wyniki badań krwi". Trzaskowski po wypadku w Warszawie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/ polsatnews.pl