Chciała odwiedzić rodzinę. 104-latka wynajęła helikopter

Hansen mieszka ok. 175 km od swojego 82-letniego syna i wnuków. "Pomyślałam, że (lot helikopterem - red.) to najszybszy sposób, żeby się tam dostać" - powiedziała duńskiej telewizji TV2. „Nie wiem, ile to kosztuje, ale było warte swojej ceny” - dodała.

"Pierwszy lot był najlepszy"

Wnuk odebrał Hansen we wtorek z domu spokojnej starości na duńskiej wyspie Fionia i zawiózł ją na pobliskie pole, na którym czekał prywatny helikopter. Następnie wniósł babcię na pokład samolotu i posadził ją obok pilota, a sam usiadł z tyłu wraz z pielęgniarką.

Lot do Stoevring trwał około godziny. Hansen zobaczyła się z bliskimi i jeszcze tego samego dnia wróciła helikopterem do domu. - Pierwszy lot był najlepszy - stwierdziła 104-latka.

