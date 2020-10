Strajk Kobiet. Protestujący przed siedzibą Ordo Iuris

O godz. 13 przed siedzibą Ordo Iuris zebrali się przeciwnicy decyzji Trybunału. Z ul. Zielnej ma wyruszyć pochód przed Sejmem, gdzie będzie odbywał się główny protest.

Siedziba fundacji jest zastawiona radiowozami. Porządku na miejscu pilnują policjanci.

Po drugiej stronie ulicy protestujący mówią, że przyszli na ul. Zielną, ponieważ chcą mieć wybór ws. aborcji. Jak tłumaczą, Ordo Iuris to jedna z organizacji, która dwukrotnie składała obywatelskie projekty ustaw zaostrzające ustawę antyaborcyjną. W związku z tym powstał wniosek posłów do TK.

Uczestnicy protestu mają transparenty z logo Warszawskiego Strajku Kobiet, m.in. z napisami: "W...", "PiS won", "Godek na śmietnik", "Nasze homobojówki was obalą". Skandują: "J... PiS", "J... Ordo Iuris", "To jest wojna".

Protestujący przejdą ulicami Warszawy przed parlament. O godz. 18 z kolei ma się odbyć protest studentów przed Uniwersytetem Warszawskim.

Na środę Ogólnopolski Strajk Kobiet zaplanował strajk włoski "Nie idziemy roboty". Namawiał kobiety, by zamiast iść do pracy, wzięły bezpłatny urlop, czy urlop na oddanie krwi. Do strajku dołączyły uczelnie m.in. z Wrocławia, Warszawy, czy Gdańska.





Z inicjatywą strajku, który ma trwać w środę pod hasłem , wyszedł Ogólnopolski Strajk Kobiet. Ruch zachęca w mediach społecznościowych do brania urlopów na żądanie lub na oddanie krwi oraz do zamykania swych firm i sklepów.



Poparcie dla inicjatywy wyraził m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. - Będziemy podchodzili z pełną przychylnością do wszystkich tych, którzy będą chcieli brać udział w tym strajku i tak zorganizujemy pracę urzędu jutro, żeby było to możliwe - mówił we wtorek, apelując jednocześnie do mieszkańców stolicy "o zrozumienie tej sytuacji".

