Wjechał w dwie protestujące kobiety na Mokotowie. "To funkcjonariusz służb specjalnych"

"Kierowca, który w poniedziałek potrącił dwie demonstrantki i uciekł, to funkcjonariusz służb specjalnych - podała w środę "Gazeta Wyborcza". Jedna z poszkodowanych kobiet trafiła do szpitala, druga, z którą udało się skontaktować polsatnews.pl, to 24-letnia Zuza, studentka z Warszawy. - On ciągle przyspieszał - mówiła.