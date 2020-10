Protesty w Polsce. Episkopat zabrał głos

Biskupi "z wielkim bólem" obserwują "eskalację napięcia społecznego i agresji. Niepokojem napawają również wulgarny język, którym posługuje się część protestujących, niszczenie mienia społecznego, przypadki dewastacji kościołów, profanacji miejsc świętych czy uniemożliwianie sprawowania w nich liturgii".

"Wzywamy wszystkich do podjęcia rzeczowego dialogu społecznego, do wyrażania poglądów bez użycia przemocy i do poszanowania godności każdego człowieka" – napisali.

Wzywamy wszystkich do podjęcia rzeczowego dialogu społecznego, do wyrażania poglądów bez użycia przemocy i do poszanowania godności każdego człowieka – napisali biskupi w Apelu Rady Stałej #KEP, która obradowała 28 października br.https://t.co/j8tkSmNFF4 pic.twitter.com/TXYcpfzq7Y — EpiskopatNews (@EpiskopatNews) October 28, 2020

Polityków i uczestników debaty społecznej wezwali do przeanalizowania przyczyn zaistniałej sytuacji i szukania dróg wyjścia w duchu prawdy i dobra wspólnego, bez instrumentalizowania spraw wiary i Kościoła.

ZOBACZ: "Św. Jan Paweł II wzywał do ochrony życia ludzkiego". Papież Franciszek do Polaków

Biskupi przypomnieli też dzisiejsze słowa papieża Franciszka do Polaków. "Przypomniał w nich św. Jana Pawła II, który »zawsze wzywał do szczególnej miłości wobec słabych i bezbronnych, i do ochrony każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci«. Słowa te wpisują się w nieustanne wołanie Kościoła o ochronę, także prawną, życia każdego człowieka, również nienarodzonego, zgodnie z przykazaniem »Nie zabijaj«."

Podziękowania za obronę kościołów

"Dziękujemy duszpasterzom i wszystkim wiernym świeckim, którzy odważnie stają w obronie swoich kościołów. Nikt nie potrafi lepiej obronić Kościoła i obiektów sakralnych niż wspólnota wierzących. Dziękujemy także służbom porządkowym. Kościół chce pozostać otwarty dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich przynależności w życiu społecznym i politycznym" - napisali biskupi.

ZOBACZ: Narodowcy bronią kościołów. Doszło do starć z demonstrującymi niezgodę na wyrok TK

Biskupi zaapelowali także o zachowywanie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa oraz proszą "wszystkich wierzących o post, jałmużnę i modlitwę o pokój społeczny, w intencji ochrony życia, zakończenia trwającego kryzysu, a także o ustanie rozwijającej się pandemii".

Protesty po orzeczeniu TK

W ubiegły czwartek TK orzekł, że przepis ustawy z 1993 r. zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.

ZOBACZ: Ksiądz wyszedł do protestujących. "Ja też jestem przeciwko PiS-owi"

Po wyroku TK w całej Polsce trwają protesty przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego, organizowane m.in. przez "Strajk kobiet". Protesty odbywały się m.in. przed domem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, siedzibą PiS w Warszawie i na ulicach wielu miast w Polsce. W niedzielę odbyły się protesty także przed i w kościołach.

WIDEO - "Jak przekroczycie 4 godziny daj znać" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ polsatnews.pl