"Św. Jan Paweł II wzywał do ochrony życia ludzkiego". Papież Franciszek do Polaków

Papież Franciszek, zwracając się do Polaków podczas audiencji generalnej w Watykanie, przypomniał, że święty Jan Paweł II zawsze wzywał do ochrony życia. Zapewnił o swej modlitwie o siłę dla tych, którzy przyjmują życie, także gdy wymaga to "heroicznej miłości".

Zwracając się do Polaków podczas audiencji w Auli Pawła VI w środę Franciszek powiedział: "22 października obchodziliśmy liturgiczne wspomnienie świętego Jana Pawła II, w roku setnej rocznicy jego urodzin. Zawsze wzywał on do szczególnej miłości wobec ostatnich i bezbronnych i do ochrony każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci".

- Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i świętego papieża Polaka, proszę Boga, aby obudził w sercach wszystkich szacunek dla życia naszych braci, zwłaszcza najsłabszych i bezbronnych, i dał siłę tym, którzy je przyjmują i troszczą się o nie, także wtedy, gdy wymaga to heroicznej miłości. Niech Bóg Wam błogosławi! - dodał papież.

ac/ PAP