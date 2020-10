Tylko 420 osób poinformowało o zakażeniu poprzez aplikację ProteGO Safe

Z rządowej aplikacji Stop Covid – ProteGO Safe korzysta ponad 1,34 mln użytkowników. Od początku sierpnia do 27 października informację o zakażeniu przekazało poprzez aplikację 420 osób. Rząd zachęca do instalowania ProteGO Safe na smartfonach, podkreśla, że aplikacja jest bezpieczna i zapewnia anonimowość.

Jak wynika z danych Ministerstwa Cyfryzacji dotychczas aplikację ProteGO Safe zainstalowano na ponad 1,34 mln urządzeń. Dla porównania – z bardzo podobnej aplikacji w Niemczech korzysta już ok. 20 mln obywateli.

420 osób powiadomiło o zakażeniu innych użytkowników

W Polsce od 31 lipca do 27 października 420 osób przekazało poprzez aplikację informację o tym, że mają pozytywny wynik testu na koronawirusa. To niewiele, ale aplikacja cieszy się coraz większym zainteresowaniem. We wtorek informację o zakażeniu podało już 137 osób.

Aplikacja jest cały czas ulepszana. Z informacji polsatnews.pl wynika, że na czwartek zaplanowana jest kolejna aktualizacja. Od 29 października, użytkownik, który otrzyma informację o potencjalnym kontakcie z zakażoną osobą, będzie mógł bezpośrednio z poziomu aplikacji zapisać się na test na koronawirusa.

Stop Covid – ProteGO Safe to polska aplikacja na smartfony, która zawiadamia użytkownika o potencjalnym kontakcie z osobą zakażoną koronawirusem. Jest bezpłatna, w pełni bezpieczna i zapewnia anonimowość, ponieważ nie gromadzi żadnych informacji o użytkownikach. Jej stworzenie kosztowało 2,5 mln zł.

Jak działa aplikacja?

Po pobraniu i instalacji aplikacji na telefonie oraz uruchomieniu w niej systemu monitorowania ryzyka, który działa w oparciu o sieć Bluetooth, ProteGO Safe zaczyna monitorować otoczenie w poszukiwaniu innych urządzeń z aplikacją.

Jeśli znajdzie takie urządzenie – a kontakt telefonu z innym urządzeniem potrwa dłużej niż 15 minut i będzie miał miejsce w odległości poniżej dwóch metrów - telefony zapamiętają na 14 dni "to spotkanie".

Gdy użytkownik otrzyma pozytywny wynik testu na koronawirusa zostanie zapytany w trakcie rozmowy telefoniczniej przez pracownika rządowego Centrum Kontaktu o to, czy ma aplikację, a jeśli tak, to czy chce otrzymać unikalny kod PIN. Jeśli chory wprowadzi otrzymany numer – najpóźniej w ciągu doby, na ekranach urządzeń innych użytkowników aplikacji, z którymi miał kontakt w trakcie ostatnich 14 dni, wyświetli się odpowiednie powiadomienie. Wraz z tą informacją wszystkie te osoby dostaną wskazówki, co robić dalej.

Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że aplikacja nie zbiera żadnych danych o użytkownikach, w tym ich lokalizacji, nie inwigiluje, nie wysyła żadnych danych „rządowy” serwer. STOP COVID – ProteGO Safe zbiera jedynie zupełnie anonimowe informacje o spotkaniach urządzeń.

Aplikacja niemal niczym nie różni się od innych tego rodzaju aplikacji, które zostały opracowane w innych krajach Unii Europejskiej. ProteGO Sage za kilka tygodni będzie zintegrowana z resztą aplikacji UE, co pozwoli wykrywanie spotkań z zakażonymi także za granicą.

