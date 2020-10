Sanepid w Katowicach zwrócił się do samorządowców z pytaniami o miejsca na mogiły zbiorowe na cmentarzach komunalnych. Zapytał także o wolne miejsca w szpitalnych chłodniach oraz o wydajność krematoriów do spalania zwłok. - To realizacja planu zarządzania kryzysowego, abyśmy byli przygotowani na wypadek nagłego wzrostu liczby zgonów z powodu COVID-19 - wyjaśnił polsatnews.pl dyrektor stacji.