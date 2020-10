Prezydent zna założenia obostrzeń, które w piątek przedstawi rząd - szef BBN Paweł Soloch

Prezydent zna założenia związane z listą nowych obostrzeń, które w piątek przedstawi rząd. - Założenia zostały przedstawione Andrzejowi Dudzie w czwartek - powiedział w "Graffiti" szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Dodał, że "co do zasady prezydent popiera strategię rządu". Jeśli chodzi o konieczne działania, to w poprzednich miesiącach podjęto "nie wszystkie i niewystarczająco".