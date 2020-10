7 mln zł na pomnik w dobie pandemii. Decyzja katowickich radnych dzieli społeczeństwo

Środki przekazane przez rząd w ramach Funduszu COVID-19 można wykorzystywać na "niezbędne lokalnie działania". Katowiccy urzędnicy nie mają wątpliwości, na co wydać prawie 52 miliony dodatkowych pieniędzy.

- Chcemy zrealizować jedenaście inwestycji. Nowe drogi, zazielenienie ulic, doposażyć jednostki straży pożarnej, a także wybudować pomnik - mówi Polsat News Ewa Lipka z Urzędu Miejskiego w Katowicach.

Na pomnik, który ma upamiętniać Tragedię Górnośląską przeznaczono ponad 7 milionów zł. Z inicjatywą, aby w ten sposób uczcić ofiary powojennej deportacji do Związku Sowieckiego, około 46 tysięcy Ślązaków, z których wielu nie wróciło, wystąpił cztery lata temu dyrektor katowickiego Instytutu Pamięci Narodowej.

Spór o pomnik i o pieniądze

Mieszkańcy Katowic nie kryją zaskoczenia: "to dużo pieniędzy", "nie wydawać ich w tej chwili na pomnik, bo jest to rzecz niepotrzebna", "jest epidemia, coraz więcej zakażonych i oni chcą to budować".

- Jeżeli ktoś podnosi wątpliwość mówiąc o pomniku: "dlaczego teraz?" To ja pytam: "dlaczego dopiero teraz?" - odpowiada Andrzej Sznajder, dyrektor katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

Część radnych również uważa, że to fatalny moment.

- Kiedy walczymy w pandemią, musimy szukać oszczędności na każdym kroku. Wydawanie siedmiu milionów złotych na pomnik jest wydatkiem zbędnym - przekonuje Łukasz Borkowski.

Rada podzielona

Dyskusja o pomniku zdominowała czwartkową, zdalną sesję rady miasta. Minimalną przewagą uznano jednak, że budowa pomnika to "inwestycja".

- My nie możemy przeznaczyć tych pieniędzy tak, żeby je rozdawać mieszkańcom w dowolny sposób - mówił prezydent Katowic Marcin Krupa.

Z przesłanego redakcji "Wydarzeń" oświadczenia Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii rozdzielającego środki, wynika, że resort daje samorządom w ich dysponowaniu dużą swobodę.

"Warto podkreślić, że wszystkie inwestycje - poza funkcją docelową danych przedsięwzięć - są wsparciem dla gospodarki. Każda realizacja zasila budżety wykonawców, finansuje miejsca pracy i wspiera polską gospodarkę" - zapewniono.

