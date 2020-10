Trybunał Konstytucyjny orzekł w czwartek, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. "Życie ludzkie jest wartością w każdej fazie rozwoju i jako wartość, której źródłem są przepisy konstytucyjne, powinno ono być chronione przez ustawodawcę" - podkreślił TK w uzasadnieniu.

Protest przed domem prezesa PiS

Decyzja spotkała się ze sporym sprzeciwem, czego efektem były protest przed siedzibą TK. Grupa osób przeszła ulicami stolicy w stronę siedziby Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej. Pod budynkiem PiS policja zatrzymała jednego z demonstrantów, który rzucił szklaną butelką w kierunku funkcjonariuszy. Następnie licząca kilkaset osób grupa manifestujących wyruszyła w stronę Dworca Centralnego, a potem al. Jana Pawła II w kierunku Żoliborza.

Organizatorzy zapowiadają kontynuację protestu także w piątek. Swoim zasięgiem ma objąć większe miasta w Polsce, m.in. Kraków, Wrocław czy Gdańsk.

"Gdziekolwiek jesteś, puść »Marsz Imperialny« z »Gwiezdnych Wojen«" - czytamy w poście zamieszczonym przez Ogólnopolski Strajk Kobiet, organizatora wydarzenia. Ze względu na stan epidemii wszystkie zgromadzenia spontaniczne są nielegalne. Dlatego apeluje się do uczestników o zachowanie dystansu i korzystanie z maseczek. "Osoby bez maseczki będziemy zgłaszać policji" - podkreślono.

Organizatorzy przekazali także kontakt do prawników "gdyby coś się działo".

gdyby coś się działo, tel. do prawników na dzisiaj: 722 196 139 - kolektyw Szpila — #StrajkKobiet (@strajkkobiet) October 23, 2020

W niektórych miastach protesty już się rozpoczęły. "Tak protestują w Łódź. To tylko początek!" - informuje Katarzyna Lubnauer.

Żaden poseł PiS nie ma odwagi porozmawiać z kobietami? Mieszkańcy Łodzi czekają! Odwagi! pic.twitter.com/DMFxcAlFCQ — Dariusz Joński (@Dariusz_Jonski) October 23, 2020

Ludzie wyszli na ulicę także w Bydgoszczy.

"Strajk Kobiet" odbywa się też w Krakowie.

W Poznaniu odbywa się milczący marsz pod hasłem "Matka - Polka - Więźniarka".

PAP/Jakub Kaczmarczyk

PAP/Jakub Kaczmarczyk

Obywatelski projekt liberalizujący prawo

Posłanki Lewicy wraz z organizacjami społecznymi zapowiedziały w piątek, że będą zbierać podpisy pod obywatelskim projektem liberalizującym prawo aborcyjne. O uruchomieniu zbiórki podpisów poinformują w przyszłym tygodniu.

"Idziemy po was PiS" - napisał poseł Lewicy Krzysztof Gawkowski podające dalej wpis Joanny Scheuring-Wielgus. "Nie darujemy wam" - zapewnia posłanka.

Posłanka Lewicy Katarzyna Kotula na wspólnej konferencji z przedstawicielkami organizacji społecznych poinformowała, że powstanie obywatelski komitet inicjatywy ustawodawczej, w którego skład wejdą m.in. Ogólnopolski Strajk Kobiet, Federacja Na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny czy Aborcyjny Dream Team.

- Zapraszamy do współpracy wszystkie środowiska kobiece, które chcą z nami robić dużą kampanię informacyjną, a także zbierać podpisy w kierunku liberalizacji prawa aborcyjnego" - apelowała Kotula.

ZOBACZ: Bodnar: rozstrzygnięcie TK pomija prawa kobiet

Anna Maria Żukowska, rzeczniczka Lewicy, przypomniała, że w lutym klub złożył projekt ustawy liberalizujący przepisy aborcyjne. - Nie został mu jeszcze nadany numer druku - podkreśliła.

"Witek ma szansę to zmienić"

- Pani marszałek Sejmu Elżbieta Witek ma szansę to zmienić, o co do niej apeluję, bo teraz jest czas, żeby walczyć o prawa kobiet, teraz jest czas, żeby skończyć z mówieniem o kompromisie" - mówiła Żukowska. "Prawo i Sprawiedliwość może to zrobić, ale jeżeli tego nie zrobi, to my zmusimy Prawo i Sprawiedliwość inną drogą - drogą obywatelskiego projektu ustawodawczego - do podjęcia tego tematu, bo wtedy Sejm musi zająć się tym projektem i zbierzemy podpisy - zauważyła.

- Koronawirus nadal jest, więc wszystkie zgromadzenia spontaniczne są nielegalne - mówił w piątek rano w trakcie konferencji prasowej rzecznik komendanta stołecznego policji nadkom. Sylwester Marczak. Odniósł się w ten sposób do pierwszego, nocnego protestu, podczas którego policja zatrzymała 15 osób, wystawiła 35 mandatów i skierowała do sądu 89 wniosków o ukaranie.

- Środki przymusu bezpośredniego zostały zastosowane wobec tłumu, który zachowywał się agresywnie - wyjaśniał rzecznik komendanta.

- Policjantom nie zabrakło wczoraj cierpliwości. Ten spokój charakteryzuje zgromadzenia w Warszawie. Ale w przypadku tej agresji, kiedy mamy kamienie, musimy liczyć się ze zdecydowaną reakcją. Nie wyobrażam sobie, by działanie policjantów w tym przypadku byłoby inne - ocenił Sylwester Marczak.

Zatrzymano 15 osób

Jeden z uczestników manifestacji nie chciał podać swoich danych osobowych policji, dlatego został przewieziony na komendę, ale został już zwolniony.

- Pozostałe 14 osób jest wciąż zatrzymanych za udział w zbiorowisku nielegalnym i naruszenie nietykalności policjantów. Chodzi o agresywne zachowania typu rzucanie kamieni – powiedział Marczak. Wystawiono 35 mandatów karnych. Policja skieruje 89 wniosków o ukaranie do sądu. Ponad 200 osób naruszyło obowiązujące obostrzenia sanitarne, dlatego policja zawiadomi inspekcję sanitarną.

Protesty po decyzji TK

Protest przeciwników zmian w prawie dotyczącym aborcji rozpoczął się w czwartek około godz. 19 przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Uczestnicy demonstracji mieli ze sobą transparenty i kartki z hasłami: "Prawo ma nas chronić", "Macie krew na togach", czy "Zrozumcie prawica: to moja macica". Namalowali również na chodniku napis: "Macie krew na rękach". Część uczestników wzięła ze sobą zapalone znicze oraz czarne parasolki.

Pikietujący co jakiś czas wznosili hasła: "Solidarność naszą bronią", "Hańba" oraz "Sędziowie budują piekło kobiet". Uczestnicy protestu rozwinęli też czarny baner ze słowem: "Wyp...!". WIDEO: rzecznik stołecznej policji o proteście po wyroku TK ws. aborcji Przed siedzibą PiS-u i domem Kaczyńskiego Z uwagi na to, że Warszawa znajduje się w czerwonej strefie, a organizacja większych zgromadzeń jest obecnie niemożliwa ze względu na pandemię koronawirusa, policja zaczęła informować zgromadzonych o panującym zagrożeniu. ZOBACZ: Winnicki dziękował sędziom TK, Lewica próbowała go zagłuszyć [WIDEO] Po godz. 21 protestujący ruszyli spod siedziby TK i ulicami stolicy poszli w stronę siedziby Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej. Pod budynkiem PiS policja zatrzymała jednego z demonstrantów, który rzucił szklaną butelką w kierunku funkcjonariuszy. Następnie licząca kilkaset osób grupa manifestujących wyruszyła w stronę Dworca Centralnego, a potem al. Jana Pawła II w kierunku Żoliborza. Po północy protestujący zgromadzili się w okolicach domu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Dostępu do ulicy, przy której mieszka Kaczyński blokował kordon policji. Policja użyła gazu wobec tłumu W pewnym momencie niektórzy demonstrujący zaczęli rzucać w funkcjonariuszy kamieniami. Policja odpowiedziała gazem łzawiącym. Doszło też do przepychanek. Służby wzywały zgromadzonych do zachowania spokoju i niełamania prawa. Wielokrotnie wskazywały też, że manifestacja jest nielegalna. Do zdarzenia odniosła się na Twitterze Komenda Stołecznej Policji. "Policjanci zareagowali, gdy cześć osób zebranych na ul. Mickiewicza zaatakowała funkcjonariuszy, rzucając w nich kamieniami i usiłując przerwać policyjny kordon. W celu przywrócenia porządku użyto jednostkowo gazu pieprzowego i siły fizycznej" - przekazano. Policja zaznaczyła, że wcześniej wielokrotnie wzywano zgromadzonych do zachowania zgodnego z prawem i nie atakowania funkcjonariuszy. Policjanci zareagowali, gdy cześć osób zebranych na ul. Mickiewicxa zaatakowała funkcjonariuszy, rzucając w nich kamieniami i usiłując przerwać policyjny kordon. W celu przywrócenia porządku użyto jednostkowo gazu pieprzowego i siły fizycznej. — Policja Warszawa (@Policja_KSP) October 22, 2020 W trakcie demonstracji policja zaczęła też "wyłapywać" uczestników protestu i doprowadzać ich do radiowozu. Protest zakończył się po 2 w nocy. Niektórzy z protestujących nawoływali do spotkania w tym samym miejscu, w piątek o godz. 19. Wyrok Trybunału: "życie wartością" W czwartek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. ZOBACZ: Wyrok ws. aborcji. Rzecznik prezydenta: wyrażamy satysfakcję. TK stanął po stronie życia W uzasadnieniu wskazano, że życie ludzkie jest wartością w każdej fazie rozwoju i jako wartość, której źródłem są przepisy konstytucyjne, powinno ono być chronione przez ustawodawcę. Wyrok TK zapadł w pełnym składzie. Zdania odrębne złożyli sędziowie Piotr Pszczółkowski oraz Leon Kieres.

WIDEO - Nie żyje młoda nauczycielka. Była zarażona koronawirusem Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/ml/ polsatnews.pl, PAP