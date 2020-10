Obostrzenia w kościołach. Cała Polską czerwoną strefą

- Nasze działania muszą być bardzo zdecydowane, dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż jeszcze miesiąc temu. 23 września poziom zachorowań oscylował wokół tysiąca (...) dzisiaj ta liczba zbliża się do 15 tys. dziennie - mówił szef rządu podczas piątkowej konferencji, na której zaprezentowano nowe ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. Będą one obowiązywać od soboty.

Obostrzenia we wszystkich kościołach

Morawiecki wskazał, że od soboty cała Polska znajdzie się w czerwonej strefie.

- Wszystkie te zasady, do których przyzwyczaili się ci mieszkańcy, którzy w strefie czerwonej żyją, mieszkają, pracują, uczą się, obowiązują na terytorium całej Rzeczpospolitej - dodał.

ZOBACZ: Nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Dane ministerstwa, 23 października

Rozszerzenie strefy czerwonej na cały kraj oznacza, że od soboty w kościołach w całej Polsce obowiązywać będą zaostrzone środki bezpieczeństwa.

Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele w strefie czerwonej, to uczestnicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. Limit osób biorących udział w uroczystościach religijnych wynosi jedną osobę na 7 m2.

Co z dostępem do cmentarzy?

Podczas konferencji prasowej premier wypowiedział się również o zamknięciu cmentarzy w dniu Wszystkich Świętych.

- Tę decyzję zostawiamy na przyszły tydzień. Będziemy widzieli wówczas, jak wygląda krzywa przyrostu zakażeń i decyzja co do ewentualnych ograniczeń i zasad będzie wtedy ostatecznie podjęta - oświadczył Morawiecki.

ZOBACZ: Kwarantanna albo negatywny wynik testu. Niemcy wprowadzają ograniczenia dla Polaków

Zaapelował jednak do wszystkich o pozostanie w tym dniu w domach. - Jeśli można prosić, to zachęcam do odwiedzenia grobów bliskich parę dni wcześniej, kilka dni później. Zostawić to na kilka tygodni później - powiedział prezes Rady Ministrów.

Według niego, najważniejsze jest, aby nie było wielkich zgromadzeń ludzi w jednym miejscu, zwłaszcza przy wejściach na cmentarze, w punktach zakupu zniczy lub kwiatów. - To są miejsca, w których może dochodzić do zakażeń. I naprawdę gorąco apelujemy do wszystkich, żeby w dniu 1 listopada zostali w domach, bo duże zgromadzenie, duże skupiska ludzi mogą doprowadzić do dużego przyrostu zakażeń - powiedział Morawiecki.





Apel biskupa Jędraszewskiego

O cierpliwe znoszenie niedogodności i przestrzeganie zaleceń sanitarnych związanych z pandemią koronawirusa apeluje w liście do wiernych archidiecezji krakowskiej abp Marek Jędraszewski.

"Mam świadomość tego, że wielu z Was odczuwa w swych sercach smutek i ból, iż z powodu nowej fali pandemii COVID-19 nie może osobiście wziąć udziału w mszy świętej w parafialnej świątyni" - napisał metropolita krakowski. "Co więcej, nikt z nas nie wie, jak długo jeszcze będą obowiązywać nałożone przez władze państwowe ograniczenia, które mają na celu zahamowanie rozwoju pandemii koronawirusa i ochronę każdego z nas przed niebezpieczną, powodowaną przez niego chorobą" - dodał. ZOBACZ: Zmiany w szkołach i zakaz przemieszczania się bez opieki dorosłego. Decyzje rządu Abp Jędraszewski podkreślił, że i on przeżywa smutek, nie mogąc uczestniczyć w wielu zaplanowanych od dawna uroczystościach i osobistych spotkaniach z wiernymi. "W tej sytuacji proszę Was o cierpliwe znoszenie niedogodności i przestrzeganie zaleceń sanitarnych w imię miłości bliźniego, do której wzywa nas Pan Jezus" - napisał abp Jędraszewski. Metropolita apeluje do wiernych o to, by jeśli nie mogą pójść w niedzielę do kościoła, uczestniczyli w mszach świętych transmitowanych przez radio, telewizję lub internet, czytali Pismo Święte, odmawiali różaniec i inne modlitwy. WIDEO - Premier Mateusz Morawiecki: cała Polska czerwoną strefą

WIDEO - 7 mln zł na pomnik w dobie pandemii. Decyzja katowickich radnych dzieli społeczeństwo Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/hlk/ polsatnews.pl, PAP