Dodatkowe łóżka dla chorych na Covid-19. Włączają się prywatne szpitale

Na czwartkowym briefingu prasowym w Ministerstwie Zdrowia Adam Niedzielski przypomniał, że tego dnia potwierdzono najwięcej dobowych zakażeń koronawirusem - 12,1 tys.

To - jego zdaniem - pokazuje, że "cały czas mamy realizowany scenariusz wykładniczego wzrostu liczby zachorowań, co powoduje i wzmaga presję na system opieki zdrowotnej".

Niedzielski poinformował, że od dwóch dni prowadzone są bardzo intensywne rozmowy z sektorem prywatnym. Partnerem w tych rozmowach - mówił - była uczestnicząca również w konferencji wiceprezydent Pracodawców RP Anna Rulkiewicz.

Łóżka w dużych miastach

- Cieszę się, że mogę dzisiaj zakomunikować, że w wyniku naszych rozmów baza łóżek dostępnych na cele covidowe, pierwszy raz w historii, efektem współpracy i wysiłku sektora prywatnego, powiększy się o tysiąc łóżek - poinformował szef MZ. Ocenił, że to bardzo realne wsparcie.

Poinformował również, że szpitale prywatne, które udostępnią łóżka, "zlokalizowane są w dużych miastach, w aglomeracjach, czyli tam, gdzie są najbardziej potrzebne".

Rulkiewicz mówiła na konferencji prasowej, że dla całego prywatnego sektora bardzo ważne jest realizować z rządem misję publiczną i pomagać wszystkim polskim pacjentom. - Bycie dzisiaj razem i tworzenie wspólnoty w walce o zdrowie polskich pacjentów jest dla nas zaszczytem i ogromnym przywilejem - mówiła wiceprezydent Pracodawców RP.

Poinformowała, że dziś w walkę z koronawirusem włącza się 18 szpitali prywatnych. "To jest 1046 łóżek, ale myślę, że to może nie będzie koniec, że może jeszcze inni dołączą do tej misji" - wskazywała.

Jak mówiła Rulkiewicz, są to zarówno szpitale w dużych, jak i mniejszych miastach. - Ponieważ jestem prezesem LUX MED mogę od razu powiedzieć, że chcemy włączyć cały szpital św. Elżbiety dla pacjentów covidowych, ale ze mną są również i mniejsze, i większe szpitale - dodała.

- Rozmawiałam z wieloma prezesami szpitali prywatnych i widziałam ogromne zaangażowanie, ogromną siłę, ogromną moc, żeby pomóc dzisiaj ministrowi, żeby pomóc Polsce, żeby pomóc polskim pacjentom. Dlatego deklarujemy naszą gotowość, deklarujemy tę gotowość dość szybko. Myślę, że będziemy się włączać sukcesywnie, ale chciałabym, żebyśmy w przeciągu półtora tygodnia oferowali już pierwsze łóżka - poinformowała.

W sumie 35 tys. łóżek

- Specjalistyczne szpitale onkologiczne muszą pozostać poza nawiasem walki z covidem. To jest priorytet polityki państwa i robimy wszystko, żeby te zasoby łózek onkologicznych nie były w żaden sposób ograniczane - mówił w czwartek na konferencji prasowej Niedzielski.

Zapytany o to, jak wgląda obecnie baza "łóżek covidowych" i czy jest ona wystarczająca, Niedzielski wyjaśnił, że oprócz łóżek, które zostały na ten cel zadeklarowane przez sektor prywatny, resort przekształca szpitale powiatowe w szpitale "stricte covidowe".

- Oprócz tego duże oddziały internistyczne szpitali wojewódzkich są przeznaczane na cele covidowe, przynajmniej w zauważalnym procencie. Jeżeli teraz mówimy o liczbie łózek (dla chorych na COVID-19 - red.) mniej więcej na poziomie 17 600, to w perspektywie półtora tygodnia chcemy dojść do liczby - mniej więcej - 30 tys. takich łóżek. To jest zabezpieczenie, które w tej chwili wyprzedza tempo rozwoju pandemii - powiedział minister.

Szef resortu zdrowia - powołując się na "rozeznanie MSWiA" - ocenił, że szpitale tymczasowe mogą dostarczyć do systemu około 5-6 tys. łózek. - Czyli dojdziemy do poziomu docelowo około 35 tys. łóżek, co wydaje się potężną bazą jeżeli chodzi o obsługę hospitalizacji - podkreślił.

