Trzaskowski: w Warszawie powstanie szpital dla chorych na Covid-19

Szpital Czerniakowski w całości przeznaczamy na potrzeby walki z koronawirusem - przekazał w środę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Jak poinformował, będzie to 200 łóżek, nie 38, jak początkowo wnioskował o to rząd.

"Warszawiacy muszą mieć poczucie zaopiekowania w tym trudnym czasie" - podkreślił we wpisie na Twitterze prezydent stolicy. Dodał przy tym, że wielokrotnie powtarzał, że trzeba wyznaczać całe szpitale COVID-owe, nie pojedyncze łóżka. "Chodzi o zdrowie ludzi!" - wskazał.

W środę resort zdrowia podał, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 10 040 osób. Zmarło też 130 kolejnych osób. Najwięcej zakażeń zanotowano w woj. małopolskim - 1 315, a następnie w woj. mazowieckim 1162.

W Warszawie powstanie szpital polowy dla chorych na Covid-19, jego budowę rozpoczęto na Stadionie Narodowym. Podobny szpital tymczasowy budowany jest w halach Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Szpital polowy może powstać także w Białymstoku. - Hala sportowa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wydaje się najbardziej prawdopodobnym miejscem na szpital tymczasowy do walki z koronawirusem - powiedział w środę wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Zaznaczył, że ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły.

Hala znajduje się w bliskim sąsiedztwie kilku szpitali w Białymstoku: Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego (oba szpitale kliniczne podlegają Uniwersytetowi Medycznemu w Białymstoku - UMB) i wojewódzkiego szpitala zespolonego.

Ponad 400 osób z personelu medycznego na Warmii i Mazurach przebywa na kwarantannie lub w izolacji, są to zarówno lekarze, jak i pielęgniarki - podał w środę rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek.

Jak poinformował Guzek, do końca października w regionie przybędzie blisko pół tysiąca łóżek dla pacjentów z COVID. Tym samym do końca października będzie w sumie w różnych szpitalach ponad 800 łóżek dla zakażonych. Łóżek przybędzie w szpitalach w Piszu, Braniewie, Mrągowie i Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie. Decyzje te zapadają obecnie a liczba miejsc systematycznie rośnie - dodał rzecznik. Wskazał, że w różnych szpitalach na oddziałach zakaźnych będzie w sumie 75 respiratorów.

Wyjaśnił, że te działania są prowadzone zgodnie z zapowiedziami ministerstwa zdrowia, by oddziały zakaźne tworzyć w szpitalach powiatowych. Jak dodał, według danych z wtorku na Warmii i Mazurach na 31 respiratorów zajętych było 14 przez chorych na COVID, a na 528 łóżek dla pacjentów COVID zajętych było 194.

O sytuacji w służbie zdrowia mówił także rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. - Nie może dochodzić do sytuacji, w których pacjent jest wożony między szpitalami. Chcemy powołać koordynatorów ratownictwa medycznego, którzy będą podejmować decyzje ponadregionalne, gdzie ma trafić chory - oświadczył w rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

W czasie konferencji prasowej rzecznik resortu zdrowia powiedział, że dzięki projektowi ustawy o zwalczaniu COVID-19, który jest procedowany w Sejmie, wzmocniona zostanie pozycja koordynatorów.

- Chcemy powołać koordynatorów ratownictwa medycznego, którzy będą podejmować decyzje ponadregionalne (gdzie ma trafić pacjent) - zapowiedział. Dodał, że "jest to niezwykle istotne, by w razie, jeżeli w sąsiednim województwie będzie dostępne miejsce (w szpitalu), i to będzie w bliższej odległości niż choćby na terenie województwa, wówczas pacjent będzie przekierowywany do innego województwa".

