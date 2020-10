Rekord zakażeń koronawirusem. Ponad 10 tysięcy przypadków COVID-19

"Mamy 10 tys. 40 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem" - podało w środę Ministerstwo Zdrowia.

Trzy regiony mają powyżej tysiąca zachorowań

Nowe przypadki dotyczą województw: małopolskiego (1 315), mazowieckiego (1 162), śląskiego (1 008), podkarpackiego (881), kujawsko-pomorskiego (771), wielkopolskiego (755), łódzkiego (675), lubelskiego (658), pomorskiego (548), dolnośląskiego (462), opolskiego (362), warmińsko-mazurskiego (348), zachodniopomorskiego (285), lubuskiego (283), podlaskiego (268), świętokrzyskiego (259).

Zmarło 130 zakażonych

"Z powodu COVID-19 zmarło 13 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 117 osób" - podał resort zdrowia. W sumie w ciągu doby zmarło 130 osób.

Ponad 200 tysięcy zakażonych

Ogólna liczba zakażonych koronawirusem od poczatku pandemii COVID-19 osiągnęła w środę 202 tys. 579 przypadków. Z kolei liczba zmarłych wynosi już 3851.

Wzrost liczby zajętych respiratorów

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę, że zajętych przez ciężko chorych na koronawirusa jest 757 respiratorów. To rekordowa liczba urządzeń, które jednego dnia przeznaczono do wspomagania zakażonych. Chorzy z ciężkim przebiegiem COVID-19 zajmują łącznie 9439 łóżek w szpitalach - podał w środę resort zdrowia. Ta liczba także osiągnęła rekordowy poziom.

Według najnowszych danych w Polsce kwarantanną objętych było 335 tys. 60 osób, a nadzór sanitarno-epidemiologiczny nałożono na - 42 tys. 688 osób.

Jak dotąd z infekcji wirusem SARS-CoV-2 wyzdrowiało 98 tys. 884 ludzi.

Do szpitali tymczasowych skierowani s trażacy

Strażacy z uprawnieniami ratownika medycznego zostaną skierowani do walki z pandemią koronawirusa w szpitalach tymczasowych - dowiedział się polsatnews.pl. Komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak zdecydował o wysłaniu 50 pożarników w pierwszej kolejności do Warszawy. Uzupełnią personel dwóch organizowanych w stolicy lecznic dla chorych na COVID-19: na Stadionie Narodowym i w Hali Expo.

- Mamy już gotową ekipę, przygotowywane są dokumenty do delegowania. Strażacy z uprawnieniami ratownika medycznego pomogą w szpitalach tymczasowych w Warszawie walczyć z koronawirusem - powiedział polsatnews.pl rzecznik komendanta głównego PSP st. kpt. Krzysztof Batorski.

Owsiak z COVID. Pozytywny wynik testu

Jerzy Owsiak poinformował na Facebooku o zakażeniu koronawirusem. "W piątek wieczorem poczułem typowe objawy grypy - ból mięśni, gorączka 38 stopni" - napisał na Facebooku. Mimo polepszania się stanu zdrowia prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wykonał test, który dał wynik pozytywny. "To pokazuje, jak bardzo różną formę przybiera koronawirus" - ostrzegł. WOŚP pracuje zdalnie.





"W piątek wieczorem poczułem typowe objawy grypy - ból mięśni, gorączka 38 stopni. Byłem przekonany, że może to być tylko grypa, ale na wszelki wypadek zgłosiłem wraz z żoną chęć zrobienia testów. Weekend był trudny, ale powoli objawy mijały. W poniedziałek myślałem, że jak to typowa grypa: przyszła i po prostu odchodzi. We wtorek zrobiliśmy jednak testy i okazało się, że wynik jest pozytywny" - napisał Jerzy Oswiak. "To pokazuje, jak bardzo różną formę przybiera koronawirus" - dodał.

Chiński wirus ogarnął świat

Zapalenie płuc, które zostało nazwane COVID-19 zostało po raz pierwszy rozpoznane przez lekarzy w chińskim mieście Wuhan pod koniec 2019 roku. Skala zakażeń wzrosła w do tak wysokiego poziomu, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 11 marca stan pandemii na świecie. Pacjent "zero" został zdiagnozowany w Polsce na początku marca, a niedługo potem rząd Mateusza Morawieckiego ogłosił wprowadzenie restrykcyjnych ograniczeń, które miały zapobiec rozprzestrzenianiu się pandemii. Zamknięte zostały w większości sklepy, wydany został zakaz wychodzenia z domów bez pilnej potrzeby. Obecnie rząd stopniowo wraca do zaostrzonych środków zapobiegawczych.

Wśród objawów choroby wywołanej przez wirus SARS-CoV-2 są najczęściej: gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Choroba może prowadzić do śmierci nawet u osób młodych i zdrowych, choć na ogół przebiega u nich bezobjawowo i łagodnie. Lekarze ostrzegają jednak, że u znacznego odsetka chorych może później prowadzić do komplikacji w układzie oddechowym i krążenia. Szczególnie niebezpieczny koronawirus jest u seniorów, zwłaszcza tych, którzy są osłabieni i cierpią na inne przewlekłe choroby.

