Zmarła młoda nauczycielka zakażona koronawirusem. Rząd rozważa naukę zdalną w szkołach podstawowych

42-letnia nauczycielka języka angielskiego w krytycznym stanie trafiła do szpitala im. Dietla w Krakowie. Miała ciężką niewydolność oddechową. Przedtem leczona była w domu pod opieką lekarza POZ.

Zdaniem rodziny kobiety, występowały u niej objawy świadczące o tym, że może być zakażona koronawirusem, jednak nie mogli uzyskać skierowania na test. Wymaz pobrano po przyjęciu do szpitala, okazał się pozytywny.

Stan krytyczny

- Z tego, co sobie przypominam, pacjentkę przywieziono do nas w stanie ciężkim. Była na "erce" podłączona do respiratora - wyjaśniał Andrzej Kosiniak-Kamysz, dyrektor krakowskiego szpitala im. Dietla. Lekarz dodał, że "wynik dodatni okazał się u nas. Z tego, co wiem, była leczona w domu wcześniej bez wymazu. Do nas trafiła w krytycznym dniu, w którym zmarła".

Stan kobiety był na tyle ciężki, że lekarzom nie udało się jej uratować. Zmarła niedługo po przyjęciu do szpitala. Rodzina nauczycielki zaznacza, że nie miała innych chorób.

Pedagog pracowała w dwóch krakowskich szkołach. O śmierci nauczycielki poinformowała Szkoła Podstawowa nr 64 im. Tadeusza Kościuszki.

WIDEO: Zmarła 42-letnia nauczycielka zakażona koronawirusem

"Z ogromnym bólem zawiadamiamy, że w dn. 16 października 2020 r. odeszła od nas do Wieczności nasza koleżanka Agnieszka K., nauczyciel języka angielskiego. Zawsze uśmiechnięta, życzliwa i pomocna. Będzie nam Ciebie brakowało. Odpoczywaj w Pokoju!" - napisano na stornie internetowej szkoły.

Dotychczas z powodu koronawirusa zmarło łącznie 5 pedagogów. Część z nich cierpiała na inne schorzenia.

"Będziemy reagować natychmiast"

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w wywiadzie dla Polskiego Radia powiedział: - W szkołach podstawowych sytuacja na wczoraj jest jeszcze bardzo dobra. Mamy 98 proc. wszystkich przedszkoli, które pracują w trybie stacjonarnym, normalnym i mamy blisko 95 proc. wszystkich szkół podstawowych, które pracują w trybie stacjonarnym, czyli w około 5 proc. mamy tryb mieszany, bądź zdalny. To oczywiście się zmienia, ale w stosunku do poprzedniego tygodnia te zmiany są bardzo niewielkie. Na bieżąco to obserwujemy.

Minister zaznaczał, że "będziemy reagować natychmiast jak tylko sytuacja epidemiczna będzie się zmieniać. Mamy już przygotowane kolejne rozwiązania, o których będziemy komunikować na bieżąco w miarę zmiany sytuacji, bo rozumiemy dokładnie obawy nauczycieli, pracowników oświaty, rozumiemy obawy rodziców, obawy o bezpieczeństwo własne, a w szczególności o bezpieczeństwo dzieci - zapewnił w wywiadzie dla Programu Pierwszego Polskiego Radia.

Starsze klasy zdalnie?

Rzecznik rządu w Radiu Plus był środę pytany o kolejne obostrzenia, jakie rząd zapowie w czwartek. Müller poinformował, że podczas wtorkowego posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego omawiano pierwsze ewentualne kierunki. W środę Zespół ma zdecydować o ewentualnych nowych obostrzeniach, na podstawie danych m.in. dotyczących obłożeń w szpitalach oraz liczb zakażań.

Pytany czy brane jest pod uwagę poszerzenie zdalnej edukacji o starsze klasy szkół podstawowych, Müller odparł: "to jest jeden z wariantów, który podczas dyskusji na RZZK się pojawił". Zaznaczył jednak, że w tej chwili nie ma decyzji, co do tej kwestii.

- Dzisiaj będą dyskusje na ten temat, jutro komunikowane, natomiast jeszcze decyzji w tym konkretnym obszarze nie ma - mówił rzecznik rządu.

Dopytywany, od której klasy w tym wariancie miałoby się odbywać nauczanie zdalne, Müller odparł: "jeżeli takie decyzje zapadną, to pewnie tylko starsze klasy".

laf/grz/ Polsat News, PAP