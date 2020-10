Powstaje szpital tymczasowy. Konferencja na Stadionie Narodowym [OGLĄDAJ]

Wcześniej w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że to właśnie Dworczyk odpowiada za koordynację działań związanych z powstaniem tymczasowego szpitala na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Dworczyk pytany w radiu Zet, dlaczego nie można nazywać szpitala tymczasowego polowym, powiedział, że te "kojarzą nam się z instalacjami wojskowymi albo kontenerowymi albo namiotowymi". - To jest szpital tymczasowy, budowany w pomieszczeniach Stadionu Narodowego, nie na płycie, tylko w pomieszczeniach konferencyjnych, w jednej sali jest między 250 a 300 łóżek. A właściwie będzie, bo te prace się rozpoczynają w tej chwili - mówił.

Zaznaczył, że chciałby, aby pierwsze 250 łóżek było gotowych do przyjęcia pacjentów jeszcze pod koniec tego tygodnia. Podkreślił jednocześnie, że trzeba być bardzo ostrożnym przy składaniu takich deklaracji, bo to "trudne logistycznie zadanie", a "dużym wyzwaniem" jest obecnie zabezpieczenie personelu medycznego.

Ekspert: poszerzenie bazy izolatoriów

- Tworzeniu szpitali tymczasowych w województwach powinno towarzyszyć poszerzenie bazy izolatoriów oraz uruchomienie do pomocy w koordynacji i logistyce służb mundurowych - uważa rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce dr Michał Sutkowski.

Ekspert podkreślał, że ważne jest też to, by lekarze nie byli kierowani do szpitali tymczasowych przymusowo, a wszystkie działania były prowadzone w porozumieniu z samorządem lekarskim.