W środę na posiedzeniu niejawnym, które rozpoczęło się o godz. 14.30, zażalenie rozpatrywała Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Rozpatrywanie sprawy przedłużyło się ze względu na złożone przez obronę wnioski dotyczące m.in. wyłączenia składu sędziowskiego.

ZOBACZ: Sędzia z Rybnika bez immunitetu. Izba Dyscyplinarna SN zdecydowała

Po godz. 20 rzecznik Izby Dyscyplinarnej SN Piotr Falkowski przekazał, że Izba utrzymała uchwałę odmawiającą uchylenia immunitetu.

Wniosek o uchylenie sędzi Majcher immunitetu skierował do sądu Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Prokuratura chciała postawić jej zarzut z art. 231 Kodeksu karnego związany z niedopełnieniem obowiązków. W sprawie chodzi o możliwość narażenia na utratę majątku jednej ze spółek przy procesie przerejestrowania jej z obowiązującego kiedyś Rejestru Handlowego B do Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka nie zrobiła tego w stosownym czasie, a sędzia ze swojej strony nie podjęła żadnych działań, by ją do tego zmusić.

"Ani grama przestępstwa"

Przed rozpoczęciem posiedzenia immunitetowego przy Sądzie Najwyższym zebrało się kilkudziesięciu sędziów chcących zademonstrować solidarność z sędzią Ireną Majcher. Głos zabrała m.in. prezes opolskiego oddziału "Iustitii" Katarzyna Kałwak.

Sędzia Kałwak przekonywała, że sędzia Majcher nie popełniła "ani grama przestępstwa". - Jako przedstawiciel "Iustitii" brałam udział w postępowaniu we Wrocławiu, w I instancji. Przez pięć godzin słuchałam wyjaśnień sędzi – mówiła. Jak podkreśliła, podobne sprawy dotyczą wielu sędziów i referendarzy. - 160 tys. podmiotów tak straciło byt jak ta spółka, ale prokuratura widzi tylko jednego przestępcę w osobie sędzi Ireny Majcher – podkreślała.

Prezes opolskiego oddziału "Iustitii" zaznaczyła ponadto, że uzasadnienie sądu I instancji było "porażające" dla prokuratury. - Sąd I instancji nie zostawił przysłowiowej suchej nitki na tym wniosku o uchylenie immunitetu – powiedziała sędzia. Podkreślała też, że wniosek o uchylenie immunitetu powinien być "kropką nad i" w momencie, gdy są dowody na to, że sędzia mógł popełnić przestępstwo.

WIDEO - Mamy do czynienia z drugą falą koronawirusa, być może grozi nam trzecia - Morawiecki w Sejmie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/ PAP