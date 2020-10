Dr Paweł Grzesiowski stracił pracę. "Trzeba być niezależnym"

Dr Paweł Grzesiowski nie jest już pracownikiem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, które podlega Ministerstwu Zdrowia. Grzesiowski to znany ekspert, w ostatnich miesiącach krytycznie oceniał działania rządu w walce z koronawirusem.

"Nie pracuję już w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego" - poinformował w środę w mediach społecznościowych dr Paweł Grzesiowski, pediatra, immunolog, komentator i ekspert w dziedzinie zdrowia publicznego.

"Trzeba być niezależnym"

Dr Grzesiowski zasugerował, że stracił pracę w CMKP, ponieważ krytykował w ostatnich miesiącach działania rządu. "Mamy jedną godność, by mówić to co się myśli trzeba być niezależnym. Nie pracuję już w CMKP. Proszę przy moim nazwisku nie wpisywać tej afiliacji (szczególnie w mediach), aby uniknąć problemów. Bardzo dziękuję współpracownikom ze Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP za współpracę" - napisał na Twitterze.

Mamy jedną godność, by mówić to co się myśli trzeba być niezależnym. Nie pracuję już w CMKP. Proszę przy moim nazwisku nie wpisywać tej afiliacji (szczególnie w mediach), aby uniknąć problemów. Bardzo dziękuję współpracownikom ze Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP za współpracę 😷✌️ — Pawel Grzesiowski (@grzesiowski_p) October 21, 2020

"Pokaz siły słabego państwa"

Grzesiowski negatywnie ocenia przygotowanie rządu i służby zdrowia do walki z epidemią. "Nowa ustawa antycovidowa nie daje żadnej wartości dodanej. Nie tworzy nowych mechanizmów wzmocnienia struktury opieki zdrowotnej. Wprowadza dyktaturę polityki w medycynie za pół marchewki. Pokaz siły słabego państwa, wobec grupy zawodowej, która walczy o Wasze zdrowie i życie" - czytamy w jednym z jego wpisów na Twitterze.

"Dziś kolejnych 12 autokarów pacjentów trafiło do szpitali. Większość w 6 województwach, gdzie nie ma już rezerw. W systemie bez pomocy wojska i kościoła nie damy rady. Od zaraz uruchomić hale z łóżkami z dostępem do tlenu z pomocą wojska, transportu wojskowego, zakonnic" - rekomendował kilka dni temu.

CMKP od początku lat 70. XX wieku organizuje kształcenie podyplomowe osób z wyższym wykształceniem w służbie zdrowia.

CMKP podlega Ministerstwu Zdrowia.

